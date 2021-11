Francja: Senegalski pisarz Mohamed Mbougar Sarr otrzymał nagrodę literacką Goncourtów

Senegalski pisarz Mohamed Mbougar Sarr otrzymał nagrodę Goncourtów 2021 za powieść „Najbardziej sekretne wspomnienie mężczyzn”. Jest on pierwszym laureatem z Afryki Subsaharyjskiej i najmłodszym zwycięzcą od czasów Patricka Grainville'a, zwycięzcy z 1976 roku.

31-letni francuskojęzyczny Senegalczyk Mohamed Mbougar Sarr otrzymał w środę najstarszą francuską nagrodę literacką przyznawaną od 1903 r. Prix Goncourt. W pierwszej turze uzyskał 6 głosów - poinformował sekretarz generalny jury Philippe Claudel.

Trzech innych autorów finalistów nagrody to: Christine Angot z powieścią "Le Voyage dans l'Est", Sorj Chalandon z "Enfant de Salaud" i Louis-Philippe Dalembert z "Milwaukee Blues".

Sarr, syn lekarza z Diourbel, zapytany, czy czuł presję ze strony rodziców, aby odnieść sukces jako najstarszy z sześciu braci, odpowiedział: "Nie, niekoniecznie! Chcę tylko dać najlepszy przykład moim braciom".

Pisarz ukończył studia we Francji, obecnie mieszka w Beauvais, na północ od Paryża.

"Najbardziej sekretnej pamięci mężczyzn" to książka, która opowiada o losach innego senegalskiego pisarza i jest połączeniem śledztwa i refleksji nad tym zawodem.

Bohater powieści udaje się do Paryża, by odnaleźć ślad T. C. Elimane'a, autora wydanej w 1938 mitycznej księgi "Labirynt nieludzki". Krytycy określają dzieło jako powieść edukacyjną opisującą podróże między Senegalem, Francją i Argentyną.

Z Paryża Katarzyna Stańko