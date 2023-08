Francja: Służba meteorologiczna: szczyt fali upałów - do 43 stopni - przed gwałtownym spadkiem temperatur w weekend

W środę nad dużą częścią Francji obowiązywał najwyższy, czerwony alert z powodu największej fali upałów w tym roku. W czwartek temperatury będą dochodzić do 43 stopni Celsjusza, a w weekend spodziewane jest gwałtowne ochłodzenie, miejscami nawet o 15 stopni – wynika z prognoz francuskiej państwowej służby meteorologicznej Meteo-France.

W czwartek w 19 departamentach będzie najwyższy, czerwony alert, a 37 departamentów zostało oznaczonych alertem pomarańczowym - informuje państwowa służba meteorologiczna Meteo-France.

W wielu departamentach objętych czerwonym alertem temperatury wyniosą od 39 do 42 stopni Celsjusza, a w departamencie Herault temperatura może osiągnąć nawet 43 stopni.

"We wtorek padły absolutne rekordy ciepła, szczególnie w południowo-zachodniej części kraju. W Tuluzie, Carcassonne i Narbonne pobite zostały rekordy z 2003 roku" - pisze dziennik "Le Parisien". W środę w Narbonne na południu Francji temperatura wyniosła 42,1 stopnia C, co jest najwyższym kiedykolwiek odnotowanym wynikiem.

W niektórych miejscowościach baseny miejskie są bezpłatne dla mieszkańców, w innych godziny ich otwarcia są wydłużane, podobnie jak w przypadku muzeów czy bibliotek.

Jak poinformował we wtorek minister ds. transformacji ekologicznej Christophe Bechu, od 2003 roku dopiero szósty raz aktywowano czerwony alert i nigdy wcześniej nie robiono tego tak późno w ciągu roku.

"Czerwony alert odpowiada wyjątkowemu epizodowi bardzo wysokich temperatur przez dłuższy czas. Wszystkie zaangażowane służby są maksymalnie zmobilizowane" - wyjaśnia dziennik "Le Figaro".

Od piątku temperatury mają gwałtownie spaść, w regionach najbardziej dotkniętych falą upałów nawet o 15 stopni C. Na przykład w Lyonie, gdzie w czwartek przewiduje się 38 stopni C, w sobotę będą tylko 24 stopnie, a w Tarbes na południowym zachodzie słupki termometrów spadną z 38 do 19 stopni.

W środę wieczorem na północnym zachodzie spodziewane są burze, które będą następnie przesuwać się na południe do końca weekendu - informuje Meteo-France.