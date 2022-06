Francja: Sondaż: koalicja prezydencka wygra wybory, ale może nie mieć bezwzględnej większości w parlamencie

Koalicja partii prezydenckiej uzyska od 275 do 310 mandatów w parlamencie w czerwcowych wyborach, wobec 170 do 205 uzyskanych przez sojusz lewicy - wynika z sondażu instytutu Ifop dla stacji LCI. Oznacza to możliwy brak większości bezwzględnej dla prezydenta Emmanuela Macrona w przyszłym parlamencie.

Koalicja prezydencka "Razem", która zrzesza partię prezydencką Renesans (LREM), centrystów z Modem, oraz centro-prawicę z Horizons i Agir, ma szansę zdobyć od 275 do 310 mandatów. Sojusz lewicy "Nupes" zrzeszający Francję nieujarzmioną ( LFI), koalicję Zielonych (EELV), Partię Socjalistyczną (PS) oraz Komunistyczna Partię Francji (PCF)ma szanse na od 170 do 205 miejsc w przyszłym parlamencie - wynika z sondażu opublikowanego we wtorek wieczorem.

Bezwzględna większość to 289 deputowanych w 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym (niższej izbie parlamentu).

Na 3. miejscu w wyborach według sondażu plasują się Republikanie w koalicji z UDI z liczbą od 35 do 55 deputowanych oraz Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen z 20 do 50 deputowanymi. Rekonkwista Erica Zemmoura może zdobyć od 1 do 4 mandatów.

Jeśli chodzi o procent głosów oddanych w pierwszej turze wyborów parlamentarnych, większość prezydencka i Nupes idą łeb w łeb, zdobywając odpowiednio 27 i 25 proc. poparcia. Za nimi plasuje się RN z 21 proc. głosów.

Wybory parlamentarne odbędą się w dwóch turach 12 i 19 czerwca.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-28 maja na reprezentacyjnej próbie 1796 dorosłych osób zarejestrowanych na listach wyborczych. Margines błędu wynosi od 1 do 2,2 proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko