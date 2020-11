Francja: Spada liczba zakażeń koronawirusem i liczba zgonów

We Francji zanotowano w ciągu minionej doby 13 563 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, czyli mniej niż w dniu poprzednim, gdy było ich 16 282. W kraju na Covid-19 zmarło 339 osób, o 42 osoby mniej niż 24 godziny wcześniej.

Wynika z tego, że czwarty tydzień z rzędu w warunkach lockdownu rozprzestrzenianie się koronawirusa we Francji wyraźnie zwalnia.

Spadła też, o 662 osoby, liczba chorych na Covid-19 przebywających w szpitalach. Obecnie jest ich 29 310, w tym na oddziałach intensywnej terapii 4 018 - o 130 mniej niż w dniu poprzednim.

Łącznie od początku pandemii we Francji zakażonych koronawirusem zostało 2,18 mln ludzi.

Prezydent Emmanuel Macron przedstawił we wtorek w orędziu do narodu plany łagodzenia obostrzeń epidemicznych, o ile liczba nowych infekcji spadnie do 5 tysięcy dziennie, a liczba pacjentów na OIOM zmniejszy się do 2,5-3 tys. Pierwszy etap luzowania restrykcji ma zacząć się 28 listopada, wtedy otwarte zostaną sklepy z produktami, które nie są niezbędne do życia. Drugi etap ma wejść w życie 15 grudnia, tak aby do świąt Bożego Narodzenia sklepy, teatry i kina były ponownie otwarte, a trzeci 20 stycznia - wraz otwarciem restauracji, kawiarni i barów.