Francja: Spadek liczby osób hospitalizowanych, wzrost zakażeń Covid-19

We Francji liczba chorych na Covid-19 przebywających w szpitalach spada, lecz liczba zakażeń koronawirusem ma tendencję wzrostową - podały w piątek władze sanitarne kraju.

Obecnie hospitalizowanych jest 7 275 pacjentów, z czego przyjęto do szpitali w ciągu ostatniej doby 147. Dzień wcześniej było ich 7 384.

953 osoby w ciężkim stanie znajdują się na Oddziałach Intensywnej Terapii; w ciągu 24 godzin przybyło 30 chorych; miesiąc temu było ich około 2 300.

Jednak o ile spada liczba osób przyjętych do szpitala, o tyle rośnie liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem, co wiąże się z bardziej zakaźnym wariantem Delta.

W ciągu ostatniej doby we Francji zarejestrowano 4 580 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, dzień wcześniej 4 442, a około 3 100 przed tygodniem.

W szpitalach zmarło 18 osób, łączny bilans od początku pandemii to 111 331 zgonów, w tym 84 858 w szpitalu.

Do początku kampanii szczepień 35 556 011 osób, czyli 52,7 proc. ludności, otrzymało we Francji co najmniej jedną dawkę szczepionki. 26 850 994 osób zostało całkowicie zaszczepionych (39,8 proc. ludności).