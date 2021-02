Francja: Spadek liczby pacjentów hospitalizowanych z koronawirusem

Ostatniej doby zakażenie koronawirusem stwierdzono we Francji u 20 586 osób, a w szpitalach zmarło 191 chorych na Covid-19. Nieznacznie spadła liczba osób hospitalizowanych z SARS-CoV-2, co budzi nadzieję, że nie będzie kolejnego lockdownu i będą możliwe wyjazdy na ferie zimowe.

Z powodu Covid-19 do szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 1126 chorych, w tym 168 na oddziały intensywnej terapii. Łączna liczba hospitalizowanych pacjentów z koronawirusem zmniejszyła się o 245 i wynosi obecnie 27 327. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3215 chorych, tj. o 20 mniej niż w piątek.

W kilku regionach Francji rozpoczęły się właśnie ferie zimowe. Rząd zezwolił na przemieszczanie się między regionami, jednak władze medyczne zalecają zachowanie szczególnej ostrożności. Zamknięte pozostają wyciągi narciarskie. Mieszkańcy pozostałych regionów, gdzie ferie zaczną się za kilka tygodni, z obawą czekają na decyzje władz, czy zezwolenie na wyjazdy nie zostanie cofnięte.

Od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń koronawirusem we Francji wzrosła do 3 317 333, a zgonów na Covid-19 do 78 794.

Zaszczepiono przeciwko Covid-19 dotychczas 2 112 192 osoby, a dwie dawki szczepionki otrzymało 247 260 osób.