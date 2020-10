Francja: "Społeczeństwo bez ojca, społeczeństwem zagubionym" - manifestacje w 60 miastach

W ok. 60 miastach Francji odbyły się w sobotę manifestacje przeciwników nowej ustawy o bioetyce, która rozszerzy dostęp do technik wspomaganego rozrodu i przedłuży termin legalnego przerywania ciąży. „Społeczeństwo bez ojca, społeczeństwem zagubionym” – skandował tłum w Paryżu.

Wśród manifestantów, rzadko tylko zachowujących dystans społeczny, na placu Vendome byli przedstawiciele wszystkich pokoleń z lekką przewagą młodzieży. Przyszło kilku księży, jak i kobiety w islamskich zasłonach. Było kilkadziesiąt osób z wózkami dziecięcymi.

Do protestów wezwało stowarzyszenie "Manif pour tous" (Manifestacja dla wszystkich), które powstało 7 lat temu w odpowiedzi na wprowadzaną wtedy ustawę "Małżeństwo dla wszystkich", pozwalającą na śluby jednopłciowe.

"Każde pokolenie chciało od nowa budować świat, my nie możemy dopuścić, by się rozpadł" - oświadczyła z trybuny młoda działaczka "Manif pour tous", nawiązując do słów Alberta Camusa. Tłum odpowiadał, powiewając chorągiewkami z napisem: "Wolność, równość, ojcostwo".

"Ta ustawa spowoduje, że dzieci nie będą miały ojca, przyspieszy legalny wynajem matek surogatek i zmieni dziecko w towar jak każdy inny" - tłumaczyła PAP swój udział w paryskiej manifestacji Sandrine, przedstawiająca się jako "50-letnia matka chrześcijańskiej rodziny, która urodziła trójkę dzieci".

"Modyfikacje genetyczne, komercjalizacja ciała - ta ustawa uderza w podstawy moralne człowieczeństwa" - powiedział PAP młody człowiek, z wypisaną na koszulce nazwą kolektywu "Marchons Enfants", jednoczącego 22 stowarzyszenia, wśród nich "Manif pour tous". Nie chciał ujawnić imienia ani nazwiska, ale wyznał, że jest studentem jednej z Grandes Ecoles (elitarne uczelnie, do których, inaczej niż na uniwersytetach, trzeba zdawać konkursowy egzamin wstępny).

"Zarodek to dziecko i dlatego tu przyszłam" - podała przyczynę udziału w manifestacji Marie, nauczycielka w paryskiej szkole podstawowej. "Ja sprzeciwiam się przede wszystkim usunięciu klauzuli sumienia, która jak dotąd pozwala personelowi medycznemu na odmowę uczestnictwa w aborcjach" - wtrącił stojący obok 50-latek, przedstawiający się jako inżynier o imieniu Alexis.

Nowa ustawa do powodów uzasadniających "medyczne przerwanie ciąży", na które nie ma terminu ograniczającego, wprowadza "nieszczęście psychospołeczne". "To motyw bardzo mglisty" - oburza się Annick, emerytowana pracownica banku, która od siedmiu lat działa w "Manif pour Tous", gdyż jest "nadzwyczaj przeciwna małżeństwom homoseksualnym".

"Zwyciężymy, bo mamy rację" - krzyczał kolejny mówca na trybunie, a tłum wtórował mu, gdy wzniósł hasło: "Niech żyją prawa kobiet, niech żyją prawa człowieka".

Przeciwnicy ustawy o bioetyce zarzucają rządowi również to, że obrady nad nią "prowadził chyłkiem" w środku lata. Uchwalona została w drugim czytaniu w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia br., "przy prawie pustej sali". Obecnych było 101 deputowanych spośród 577. Za ustawą głosowało 60, przeciw 37, a 4 wstrzymało się od głosu.

Sobotnie manifestacje poparł przewodniczący Konferencji Biskupów Francji, arcybiskup Reims Eric de Moulins-Beaufort, według którego ustawa o bioetyce "organizuje przyszłą tragedię".

Jak ocenił arcybiskup, te manifestacje "są prawowitym wyrazem niepokoju chrześcijan". W wywiadzie dla dziennika "Le Figaro" nie wezwał kleru do udziału w wiecach i pochodach, ale pozostawił "każdemu wybór sposobów działania".

Arcybiskup zadaje pytanie, czy "pragnienie posiadania dziecka uzasadnia sięganie do wszelkich możliwych sposobów, by realizować sen o wszechpotędze". I odpowiada, że ustawa przygotowuje "przyszłe tragedie", gdyż "dzieci nie będą miały ojca, ale tylko reproduktora".

Przyznaje, że "niewielkie są nasze siły w porównaniu z tymi, którzy tworzą opinię, ale z naciskiem stwierdza, że +nie+ chrześcijan jest pozytywne, gdyż oznacza +tak+ dla życia ludzkiego, dla nieskończonej jego godności".

Z Paryża Ludwik Lewin