Francja: Spotkanie ministrów popierających rozwój energetyki atomowej z udziałem minister Anny Moskwy

W czwartek i piątek około piętnastu ministrów spotyka się w Paryżu na międzynarodowej konferencji pod egidą rządu francuskiego i OECD, której celem jest przyspieszenie rozwoju energetyki jądrowej i zachęcenie instytucji międzynarodowych do jej finansowania. Polskę reprezentuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Oczekiwani są urzędnicy i przedstawiciele sektora energii atomowej z Japonii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej: Bułgarii, Czech, Rumunii, Szwecji.

Mają oni "określić plany działania mające na celu promowanie energetyki jądrowej na poziomie globalnym, a tym samym przyczynienie się do osiągnięcia celów neutralności węglowej przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego" - wyjaśnia francuska Minister ds. Transformacji Energetycznej Agnes Pannier-Runacher, współorganizatorka konferencji wraz z Agencją Energii Jądrowej OECD.

"Zanim stanie się sojuszem przemysłowym, atom jest przede wszystkim sojuszem politycznym" - oceniła Pannier-Runacher. Minister oczekuje po spotkaniach wspólnej deklaracji państw w sprawie rozwijania energetyki jądrowej oraz zachęcania banków rozwoju, międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji regionalnych do finansowania energii jądrowej.

Francuska minister spotka się także z przedstawicielami rządu Włoch. Kraj ten zrezygnował z energetyki jądrowej po awarii w Czarnobylu w 1986 r.

Francja, która posiada obecnie 56 reaktorów atomowych, chce stworzyć sojusz m.in. z krajami Europy Wschodniej. Paryż chce też przekonać kraje rozważające budowę obiektów energetyki jądrowej do dekarbonizacji ich gospodarek - wskazuje gabinet minister Pannier-Runacher.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), aby osiągnąć cele neutralności węglowej, konieczne jest podwojenie mocy produkcyjnych elektrowni jądrowych na świecie do 2050 r.

"Jesteśmy świadkami powrotu energii jądrowej na świecie" -stwierdził w rozmowie z mediami we wrześniu dyrektor IEA Fatih Birol, wskazując na Japonię, Kanadę, Finlandię, Szwecję, Chiny i Stany Zjednoczone. W 2022 r. oddano do użytku reaktory jądrowe o mocy 7,9 GW, co oznacza wzrost liczby nowych instalacji o 40 proc. w porównaniu z 2021 r. - wskazuje IEA.

Z Paryża Katarzyna Stańko