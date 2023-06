Francja: Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO: liczymy na współpracę w sprawie odzyskiwania polskich dzieł sztuki i odszkodowań wojennych

"Liczymy na współpracę z UNESCO w sprawie odzyskiwania polskich dzieł sztuki i odszkodowań wojennych. Przedstawiłem list ministra Arkadiusza Mularczyka w tej sprawie dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay" - powiedział PAP stały przedstawiciel Polski przy UNESCO Mariusz Lewicki.

"UNESCO to jest kluczowa organizacją w systemie ONZ, która odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego, zajmuje się oceną i dokumentowaniem szkód oraz zwalczaniem nielegalnego handlu dziełami sztuki. Jest to istotne w związku z podejmowanymi przez rząd Polski staraniami o uzyskanie odszkodowania za straty wynikłe z niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej" - stwierdził ambasador Lewicki.

"Raport rządu polskiego szacuje straty w dziedzinie zniszczeń kultury i sztuki na 19 mld złotych do tego należy dodać jeszcze zniszczenia obiektów zabytkowych i sakralnych o wartości ok. 32.5 mld złotych. To zawrotna suma, przy czym trzeba podkreślić, że szacunki strat w obszarze dzieł sztuki nie obejmują ich wartości wg. obecnych cen rynkowych, a jedynie wartość materialną zniszczonych rzeczy" - przypomniał Lewicki.

"Pełnomocnik rządu w sprawie odszkodowań minister Mularczyk podejmuje działania na forach międzynarodowych, w szczególności ONZ, a ich celem jest zwrócenie uwagi na problem braku odszkodowań, który nie został rozwiązany. Polska nie jest jedynym krajem, który nie uzyskał należnych odszkodowań w wyniku obcej agresji. Częścią tych działań jest list ministra Mularczyka do dyrektor generalnej UNESCO Audrey Azoulay. Jako stały przedstawiciel Polski osobiście przekazałem ten list sekretarz generalnej w grudniu, przedstawiłem stanowisko Polski i wyraziłem nadzieję na współpracę z UNESCO" - poinformował Lewicki.

"Ten temat został poruszony także podczas spotkania Azoulay z wicepremierem prof. Piotrem Glińskim" - dodał polski ambasador.

Zapytany o kolejne działania w kwestii odszkodowań Lewicki podał, że "prowadzimy również działania uświadamiające wśród państw członkowskich, bo ta sprawa nie jest szerzej znana poza krajami europejskimi".

Z Paryża Katarzyna Stańko