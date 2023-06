Francja stawia na rodzime firmy. Ruszył plan "Wybieram French Tech"

Francja stawia na rodzime firmy. "Wybieram French Tech" - tak nazywa się uruchomiony przez rząd w czerwcu br. plan zwiększenia zamówień od francuskich start-upów.

Program "Wybieram French Tech" polega na organizowaniu spotkań potencjalnych francuskich klientów z rodzimymi start-upami, w tym przekonywaniu firm i instytucji do zaangażowania się w zakupy od nich produktów i usług.

Do 2027 roku ma być dwa razy więcej zamówień publicznych i prywatnych dla start-upów

"Po zebraniu funduszy i opracowaniu technologii, kluczowym etapem dla start-upów jest marketing, który często decyduje o ich przetrwaniu, ponieważ konkurując z tradycyjnymi dostawcami i często tańszymi rozwiązaniami zagranicznymi, start-upy napotykają na trudności związane ze sprzedażą swoich rozwiązań i produktów dużym odbiorcom" - wyjaśnia ministerstwo cyfryzacji w komunikacie prasowym.

Ministerstwo zakłada podwojenie francuskich zamówień publicznych i prywatnych dla start-upów do 2027 r. w porównaniu z 2022 r.

W 2023 r. założono, że 500 firm zacznie współpracować z francuskimi start-upami, zaś w 2024 r. planowana jest stworzenie barometru rządowego programu "Wybieram French Tech".

Departament Zakupów Państwowych we Francji zobowiązał się już do podwojenia zamówień od innowacyjnych MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) z 2,4 do 4 proc. do 2027 r. do kwoty około 1 mld euro. Stworzono również "fundusz innowacji zakupowych", dysponujący kwotą 6 mln euro, przeznaczony na wspieranie innowacyjnych projektów zakupowych o wartości poniżej 100 tys. euro. Z kolei Sekretariat Generalny ds. Inwestycji zwiększy udział zamówień publicznych we wdrażaniu tzw. planu innowacyjnego Francja 2030.

Narodowe Centrum Badań Kosmicznych wraz z 45 podmiotami publicznymi zaprasza start-upy do współpracy. Do końca roku zostaną ogłoszone przetargi, skierowane głównie do tzw. małych graczy na rynku.

45 podmiotów publicznych do końca roku zorganizuje co najmniej jedno spotkanie handlowe ze start-upami

Reprezentanci programu French-Tech skontaktują się z każdym ministerstwem w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby zidentyfikować ich potrzeby i zaoferować im listy odpowiednich start-upów - poinformowano.

Ponadto rząd przekonał już 45 podmiotów publicznych, takich jak ministerstwa: sprawiedliwości, sił zbrojnych i transformacji ekologicznej czy agencje zatrudnienia do zorganizowania przynajmniej jednego spotkania handlowego ze start-upami do końca roku. Chce też zmobilizować swoich partnerów i do wyznaczenia referenta ds. start-upów w ramach swojej instytucji.

Jak dużo jest do zrobienia w kwestii przekonywania firm do współpracy ze start-upami pokazuje sondaż. Według badania CCI przeprowadzonego w czerwcu 2023 r. wśród 410 liderów biznesu, tylko 6 proc. kupuje od start-upów.

Niektóre firmy już obiecały podwoić zakupy od start-upów do 2027 r, m.in. duże grupy, takie jak SNCF, Bouygues czy Atos, ale także inne mniejsze, jak ChapsVision czy Pigment - podaje portal L'Usine Digitale.

Rząd będzie pracował również nad stworzeniem korzystnych ram regulacyjnych i spróbuje zlikwidować blokady działania, takie jak regulacje dotyczące tzw. nadużywania zależności gospodarczej czy ochrony własności intelektualnej.

Wyznaczono również ambasadora "Wybieram French Tech", który ma działać w imieniu start-upów. Został nim Maurice Levy, założyciel akceleratora L'Escalator i VivaTech.