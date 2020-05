Francja: Strajk dystrybutora prasy; dzienniki i część magazynów nie trafiły do kiosków

We Francji strajkuje Presstalis, dystrybutor gazet i blisko 80 proc. magazynów. Pracownicy koncernu protestują przeciw planom restrukturyzacji firmy. We wtorek do kiosków nie dotarły największe dzienniki i część magazynów.

Dzienniki ogólnokrajowe od poniedziałku, kiedy zaczął się strajk, nie docierają - wedle ustaleń AFP - m.in. do sklepów i kiosków w Paryżu, Lyonie oraz Marsylii.

"Żaden dziennik ani magazyn od poniedziałku nie trafił do dystrybucji i nie trafi w najbliższych dniach" - powiedział agencji AFP przedstawiciel związków zawodowych w Presstalis Anthony Eigelthinger.

Związek zawodowy wydawców książek i prasy Livre-CGT zaapelował o niewydawanie gazet w ramach protestu przeciw planowi, jaki przedstawiły we wtorek dzienniki, które chcą przejąć Presstalis.

Projekt ten przewiduje likwidację 209 miejsc pracy w paryskiej siedzibie firmy i 125 (na 193) w biurze w Bobigny, które zarządza dystrybucją dzienników.

W weekend negocjacje w sprawie restrukturyzacji firmy, prowadzone pod auspicjami resortów kultury i gospodarki, zakończyły się fiaskiem; będą jednak kontynuowane w tym tygodniu, jako że udział grupy dzienników i magazynów w planie finansowego uzdrowienia firmy ma zasadnicze znaczenie dla jego powodzenia - podaje AFP.

Presstalis przechodzi trzeci poważny kryzys w ciągu 10 lat. W środę rano zatwierdzona została pożyczka dla firmy w wysokości 35 mln euro, w ramach programu Funduszu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (FDES).

Niektóre dzienniki poinformowały czytelników, że ich wydanie papierowe nie trafi do kiosków i odesłały ich do swych wersji cyfrowych.