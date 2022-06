Francja: Strajk w MSZ przeciwko reformie korpusu dyplomatycznego

Francuscy dyplomaci strajkowali w czwartek przeciwko reformie zakładającej włączenie ich grupy zawodowej do szerszego grona służby cywilnej, co ma ułatwić karierę w dyplomacji osobom spoza jej ścisłego kręgu. Zdaniem strajkujących reforma osłabi profesję, która wymaga fachowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia - podaje Reuters.

To pierwszy strajk francuskich przedstawicieli dyplomatycznych od prawie 20 lat. Uczestniczyło w nim około 100 dyplomatów za granicą, a około 200 zebrało się na proteście przed siedzibą francuskiego resortu spraw zagranicznych.

"Aby zostać dyplomatą, przed wspięciem się na szczyt drabiny, należy zdobyć pewne umiejętności. Ta reforma wspiera ideę, że nie ma potrzeby ich zdobywania" - powiedział anonimowy przedstawiciel służby, cytowany przez AP.

Jak wyjaśnia agencja, reforma ma zmodernizować i zdywersyfikować francuski korpus dyplomatyczny. Dyplomaci zostaną włączeni do administracji, co ma zachęcać do zmieniania miejsc pracy między ministerstwami i zmusić dyplomatów do konkurowania z osobami spoza dyplomacji o cenione stanowiska w służbie - pisze AP.

"Ryzykujemy, że zaniknie zawodowa dyplomacja. Obecnie przedstawiciele dyplomatyczni są przekonani, że zakwestionowane zostało samo istnienie ministerstwa (spraw zagranicznych)" - napisało 500 dyplomatów w liście opublikowanym w zeszłym tygodniu w dzienniku "Le Monde".

Jeszcze przed wydaniem w kwietniu rządowego dekretu w tej sprawie, który ma wejść w życie dopiero w styczniu przyszłego roku, gniew i frustracja narastały we francuskim resorcie spraw zagranicznych z powodu cięć budżetowych - wskazuje AP. Grupa 500 dyplomatów w swoim liście w "Le Monde" ubolewa nad "dziesięcioleciami marginalizowania roli ministerstwa (spraw zagranicznych) w kraju" oraz "zawrotną redukcją" personelu o 30 proc. w ciągu 10 lat.

Jak podaje Reuters, Francja ma trzecią co do wielkości sieć dyplomatyczną na świecie, za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Pracuje w niej około 1800 przedstawicieli dyplomatycznych i ponad 13 tys. urzędników ministerstwa spraw zagranicznych.