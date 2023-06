Francja: Strajki i manifestacje przeciwko reformie emerytalnej; 400 km korków wokół Paryża

Związki zawodowe i przeciwnicy reformy emerytalnej organizują we wtorek 250 manifestacji w całym kraju. Wokół Paryża utworzyło się 400 km korków z powodu zapowiadanych utrudnień w transporcie.

Podczas 14. dnia strajku planowanych jest około 250 manifestacji, które według władz mają zgromadzić od 400 do 600 tys. osób, w tym od 40 do 70 tys. w stolicy. Strajki zapowiedzieli elektrycy i gazownicy oraz transport kolejowy i lotniczy; odwołana jest około jedna trzecia lotów z lotniska Paryż-Orly.

We wtorek zmobilizowano w całym kraju 11 tys. policjantów i żandarmów na czas manifestacji, w tym około 4 tys. w Paryżu. MSW przewiduje udział "działaczy ultralewicy z zagranicy".

Ruch państwowego przewoźnika kolejowego SNCF będzie jednak "nieznacznie" zakłócony i "normalny" w regionie Ile-de-France na całej sieci kolejowej RATP - ogłosiły władze kolejowe. Mimo tego paryżanie i osoby dojeżdżające do pracy do stolicy zdecydowały się na dojazd samochodami, co spowodowało ponad 400 km korków wokół Paryża we wtorek rano.

Ani sektor edukacji, ani administracja nie zapowiedziała licznego uczestnictwa w strajkach. "Nie będzie to poziom najwyższych mobilizacji" - przewiduje sekretarz konfederacji CGT Celine Verzeletti. - Będzie niewielu strajkujących, przynajmniej w edukacji narodowej - przyznają związkowcy.

W rekordowych manifestacjach 7 marca według policji uczestniczyło 1,28 mln osób.

Z Paryża Katarzyna Stańko