Francja: Systematyczny wzrost liczby pacjentów hospitalizowanych i na reanimacji

Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali trafiło w ciągu ostatniej doby 2 286 chorych, w tym 488 - na oddziały intensywnej terapii. Od stycznia liczba pacjentów w poważnym systematycznie rośnie.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w ciągu doby wzrosła o 268 i wynosi 26 756. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 4 634 chorych, ich liczba wzrosła o 86 - poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Pogarsza się sytuacja na oddziałach intensywnej terapii w regionie stołecznym Ile-de-France. Intensywnej opieki medycznej wymaga tam 1300 pacjentów, lekarze przewidują przekroczenie 1500 zajętych łóżek na reanimacji w ciągu kilku dni.

Zaczyna brakować personelu, odwoływane są planowe operacje. Związki zawodowe ostrzegają, że lekarze są zmuszani do odsyłania do domów pacjentów z chorobami przewlekłymi z powodu braku łóżek i niewystarczającej liczby personelu.

W ciągu doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 14 678 osób. W szpitalach na Covid-19 zmarło 287 chorych. Liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 313 073, a zgonów - do 92 935.

Od początku kampanii szczepień we Francji podano ogółem 9 118 257 dawek. Pierwszą otrzymało 6 595 920 osób (czyli 9,8 proc. populacji i 12,6 proc. dorosłych), a 2 522 337 również drugą (3,8 proc. populacji i 4,8 proc. dorosłych).

Minionej doby wykonano łącznie 282 125 szczepień, z czego 240 109 pierwszą dawką, a 42 016 drugą.

