Francja: Szczepionka Johnson & Johnson będzie podawana osobom powyżej 55. roku życia

Szczepionka przeciw koronawirusowi firmy Johnson & Johnson będzie podawana we Francji na takich samych warunkach, jak szczepionka koncernu AstraZeneca, czyli osobom powyżej 55. roku życia – poinformował w środę rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal.

Na początku tygodnia do Francji dotarło 200 tys. dawek szczepionki J&J i są one gotowe do użycia. Władze francuskie potwierdzają również swoje zaufanie do szczepionki AstraZeneki - poinformował Attal na konferencji prasowej.

Szczepionki, które dotarły do Francji na początku tygodnia, są wysyłane do miejskich przychodni lekarskich i aptek - doprecyzował rzecznik.

Z Paryża Katarzyna Stańko