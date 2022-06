Francja: Szef lewicy Melenchon: partia prezydencka jest pobita i pokonana

„Partia prezydencka jest pobita i pokonana” – stwierdził w niedzielę wieczorem po ogłoszeniu sondażowych wyników I tury wyborów parlamentarnych szef koalicji lewicy Nupes Jean-Luc Melenchon.

Koalicja Nupes w drugiej turze (19 czerwca - red) będzie obecna w ponad 500 okręgach wyborczych - stwierdził Melenchon, gratulując lewicy i ekologom wyniku wyborczego i "historycznego porozumienia", które "umożliwiło narodziny nowej, ludowej unii ekologicznej i społecznej".

"Partia prezydencka (Renesans- red) zostaje pobita i pokonana. Po raz pierwszy w V Republice nowo wybrany prezydent (Emmanuel Macron - red) nie zdobędzie większości w wyborach parlamentarnych. Wzywam naszych ludzi do mobilizacji w związku z tym rezultatem i niezwykłą szansą, jaką stwarza dla naszego życia osobistego i losu ojczyzny. Apeluję do głosowania w następną niedzielę" - stwierdził Melenchon, wzywając do "stworzenia przyszłości w harmonii między ludźmi i naturą".

W I turze wyborów parlamentarnych we Francji w niedzielę koalicja lewicy Nupes uzyskała 26,2 proc., uzyskując najwięcej głosów, zaś koalicja prezydencka Razem 25,8 proc. - wynika z sondażu instytutu Elabe -SFR-Express.

Jednak Nupes może liczyć, według sondażu, na mniej mandatów niż koalicja prezydencka (na 170 do 220 mandatów) z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ordynację wyborczą. Koalicja prezydencka z wynikiem 25,8 proc. może liczyć na od 270 do 330 mandatów - podają sondażownie.

Z Paryża Katarzyna Stańko