Francja: Szef MSW: nie przygotowujemy się do przyjęcia migrantów z Lampedusy, ale pomożemy Włochom

Nie przygotowujemy się do przyjęcia migrantów z Lampedusy, ale pomożemy Włochom uszczelnić granicę, aby zapobiec napływowi ludzi – powiedział szef MSW Francji Gerald Darmanin w poniedziałek w wywiadzie dla stacji Europe1–Cnews.

"Naszym pragnieniem jest przyjęcie tych, którzy muszą zostać, tj. osób prześladowanych politycznie, ale bezwzględnie musimy odesłać do domu tych, którzy nie mają nic wspólnego z Europą" - podkreślił minister.

Darmanin zapowiedział, że po południu uda się do Rzymu na polecenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, aby omówić współpracę europejską po napływie migrantów na Lampedusę.

"Nie jestem jednak od tego, aby wspierać panią (Giorgię) Meloni" - zastrzegł minister, mając na myśli premier Włoch. "Po prostu mówię, że kiedy głosujemy na rządy, które obiecują wszystko, jak było również w Wielkiej Brytanii w przypadku brexitu (...), to wyraźnie widzimy, że rzeczywistość wykracza poza te zobowiązania" - dodał.

W maju Darmanin oświadczył, że rząd Włoch "nie jest w stanie rozwiązać problemów migracyjnych" swojego kraju, co spowodowało kryzys dyplomatyczny między Rzymem a Paryżem.

"Dzisiaj Włochy znajdują się w wielkich tarapatach. I musimy pomóc Włochom, ponieważ są naszymi braćmi i siostrami, ale poza tym jest to oczywiście kontynuacja tego, co ma miejsce we Francji. Jestem tu, aby chronić Francuzów" - podkreślił szef MSW.

Darmanin odniósł się również do ostatnich wypowiedzi polityków francuskiej skrajnej prawicy; zarzucił Zjednoczeniu Narodowemu oraz Rekonkwiście brak "odpowiedzialności politycznej".

"Nie rozumiem, dlaczego spędzamy czas na organizowaniu konferencji prasowych we Włoszech, na Lampedusie na żywo w telewizji, skoro jako parlamentarzyści europejscy nie jesteśmy w stanie głosować za tekstem, który konkretnie pozwala nam walczyć z trudnościami migracyjnymi" - ubolewał Darmanin, nawiązując do piątkowej wizyty na Lampedusie Marion Marechal z Rekonkwisty.

Z Paryża Katarzyna Stańko