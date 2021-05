Francja: Szef MSZ: Dziennikarza zaginionego we Mali porwali dżihadyści

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian potwierdził w niedzielę, że francuski dziennikarz, Olivier Dubois który zaginął w kwietniu w mieście Gao na północy Mali, został najprawdopodobniej wzięty jako zakładnik przez islamistycznych bojowników w regionie Sahelu.

Nagranie z wypowiedzią Oliviera Dubois pojawiło się w internecie 5 maja. Dziennikarz apelował w nim do władz, by zrobiły wszystko, co w ich mocy dla uwolnienia go z rąk przetrzymującego go malijskiego odłamu Al-Kaidy, Dżamaa Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM - Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów).

Organizacja ta jest aktywna w całym pasie Sahelu Tropikalnego, który obejmuje obszar wzdłuż południowych obrzeży Sahary i rozciąga się od Senegalu przez Sudan, Mauretanię, Mali, Niger, Czad po Erytreę.

Władze francuskie wcześniej potwierdziły jedynie zniknięcie Dubois.

"Wszystko prowadzi nas do przekonania, że jest (on) zakładnikiem grupy dżihadystów" - powiedział Le Drian niedzielę w wywiadzie dla radia RTL.