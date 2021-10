Francja: Szef MSZ: Grupa Wagnera zastępuje władzę państwa w Republice Środkowoafrykańskiej

Grupa Wagnera zastępuje władzę państwa w Republice Środkowoafrykańskiej – oświadczył minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, oskarżając najemników prywatnej rosyjskiej firmy o rozszerzanie wpływów Kremla w Afryce.

"Grupa Wagnera +zastępuje+ władze państwowe w Republice Środkowoafrykańskiej i konfiskuje jej zdolności fiskalne" - stwierdził Le Drian w wywiadzie dla stacji France 5. "Kiedy wjeżdżają do kraju, mnożą wykroczenia i brutalna przemoc" - dodał.

Francja zaangażowana militarnie w walkę z terroryzmem w Mali jest przeciwna obecności najemników z grupy Wagnera w tym kraju oraz innych państwach Afryki.

Szef francuskiego MSZ ostrzegł malijskie władze przejściowe, że obecność najemników Wagnera podważa wojskowe zaangażowanie Francji w Mali. "Jest to dla nas nie do przyjęcia. Jest to całkowicie niezgodne ze sposobem, w jaki postrzegamy walkę z terroryzmem w Mali" - powtórzył Le Drian.

Grupa Wagnera jest podejrzewana o działanie w imieniu Kremla. "Wagner to przede wszystkim kompania rosyjskich najemników, którzy prowadzą wojnę w imieniu Rosji, nawet jeśli Rosja temu zaprzecza (…) Nikogo to nie oszukuje" - podkreślił minister.

Le Drian rozmawiał we wrześniu na temat Grupy Wagnera z szefem dyplomacji rosyjskiej Siergiejem Ławrowem w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

W lipcu francuski wywiad wojskowy zwrócił uwagę w raportach na "groźbę rosyjskiego przenikania" nie tylko w Mali, ale w regionie Sahelu.

Portal Jeune Afrique informował o "wielu prorosyjskich i antyfrancuskich manifestacjach", organizowanych w stolicy Mali - Bamako i drugim pod względem wielkości mieście - Sikaso.

Z Paryża Katarzyna Stańko