Francja: Szef MSZ: Należy lepiej wywierać presję na Rosję, ale potrzebny jest też dialog

Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian uważa, że „należy lepiej wywierać presję na Rosję, ale potrzebny jest też dialog z tym krajem”. Według ministra przystąpienie Ukrainy do NATO jest wykluczone.

Pytany w piątkowym wywiadzie dla BFM TV o ustalenia szczytu amerykańsko-rosyjskiego w Genewie szef francuskiej dyplomacji określił spotkanie prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina jako "pozytywne" i "konieczne" z uwagi na arsenały nuklearne USA i Rosji.

Le Drian uchylił się od odpowiedzi na pytanie co do skuteczności sankcji Zachodu wobec Moskwy. Podkreślił, że "należy lepiej wywierać presję na Rosję", ale dialog i utrzymywanie kanałów komunikacji jest konieczne, ponieważ "Rosja jest w Europie". Przystąpienie Ukrainy do NATO jest wykluczone - stwierdził minister.

Szef MSZ Francji ostrzegł przed rosnącymi wpływami Chin w światowej gospodarce i rozwijanym przez ten kraj arsenałem militarnym, również nuklearnym. "Bez dialogu z Chinami nie uda nam się jednak działać na rzecz klimatu, bioróżnorodności czy zreformować Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)" - zastrzegł Le Drian, opowiadając się za dialogiem z "tą rosnącą światową siłą".

Le Drian opisał również zarys przyszłej operacji w regionie Sahelu, po zakończenia francuskiej misji Barkhane w tym regionie.

"Zmieniamy nasze działania w Sahelu, ale zostajemy w Sahelu" - skomentował szef MSZ. Według niego koalicja będzie dążyć do tego, by stać się bardziej międzynarodową, oczywiście z krajami Sahelu, ale nie tylko. Będzie mniej żołnierzy francuskich, ale więcej żołnierzy europejskich - zapowiedział Le Drian, nie podając na razie dokładniejszej liczby żołnierzy.

"Jest to koalicja międzynarodowa więcej niż europejska, koalicja na rzecz Sahelu zrzesza ponad 60 partnerów, takich jak Japonia, Stany Zjednoczone czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, którzy wnoszą swój wkład i politycznie wspierają operację. Dzisiaj siły estońskie, szwedzkie, duńskie i czeskie są z nami w terenie, aby walczyć z terroryzmem" - dodał Le Drian.

Z Paryża Katarzyna Stańko