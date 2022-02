Francja: Szef MSZ: Putin musi zrozumieć, że NATO dysponuje bronią jądrową

Francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian powiedział w czwartek, że prezydent Rosji Władimir Putin, grożąc użyciem broni jądrowej, musi zrozumieć, że NATO również jest sojuszem nuklearnym.

Na pytanie czy groźba Putina o "konsekwencjach, z jakimi nigdy nie mieliście do czynienia w swojej historii" była równoznaczna z groźbą użycia broni jądrowej w konflikcie na Ukrainie, Le Drian odpowiedział, że tak to zostało zrozumiane.

"Myślę, że Władimir Putin musi również zrozumieć, że Sojusz Atlantycki jest sojuszem nuklearnym. To wszystko, co powiem na ten temat" - powiedział Le Drian we francuskiej telewizji TF1.