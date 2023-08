Francja: Szef MSZ Ukrainy: o wyzwoleniu Robotynego przesądziła grupa zaledwie 31 ukraińskich żołnierzy

Potwierdzone w poniedziałek wyzwolenie ważnej strategicznie miejscowości Robotyne w obwodzie zaporoskim było możliwe dzięki heroicznej postawie 31 naszych żołnierzy, spośród których jedna trzecia nie miała doświadczenia bojowego - oznajmił we wtorek wieczorem w Paryżu szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Minister uczestniczy tam w naradzie ambasadorów Francji.

"Właśnie w tej chwili ukraińska armia kontynuuje natarcie w ramach kontrofensywy. To niezwykle trudne zadanie. Liczba (rosyjskich) pól minowych i fortyfikacji jest ogromna. Drony, helikoptery i samoloty (wroga) dominują w powietrzu, ale stopniowo odnosimy sukcesy. Kilka dni temu przełamaliśmy obronę (przeciwnika) na jednym z najtrudniejszych odcinków frontu i wyzwoliliśmy strategicznie ważną wieś Robotyne" - przypomniał we Francji Kułeba, cytowany w środę na stronie internetowej MSZ Ukrainy.

Szef ukraińskiej dyplomacji przyznał, że walki w pobliżu tej miejscowości trwały od kilku miesięcy, lecz nie przynosiły zakładanych efektów. Przełomowa okazała się decyzja o zmianie dowódcy, który rozkazał "zebrać żołnierzy zmotywowanych i gotowych wypełniać zadania bojowe".

"Sformowano grupę złożoną z 31 wojskowych. Jedna trzecia nie miała doświadczenia na froncie, ale wszyscy mieli (niezbędną) wiedzę i wolę zwycięstwa" - relacjonował Kułeba, podkreślając, że "za suchymi raportami sił zbrojnych kryją się losy i wysiłki prawdziwych ludzi".

"W ciągu 18 godzin ci żołnierze przeczołgali się dosłownie na brzuchach przez kilometry pól minowych, gdzie Rosjanie umieścili po sześć min na każdym kilometrze kwadratowym. W końcu pododdział dotarł do linii drzew oddzielającej pola uprawne. To właśnie w takich zaroślach, niezauważalnych na mapach, rozgrywają się największe tragedie i dochodzi do największych aktów bohaterstwa podczas tej wojny. W tym przypadku nasi (żołnierze) wypędzili stamtąd wroga i utrzymywali pozycję przez dwie doby, dopóki nie nadeszły posiłki" - opowiadał gość konferencji ambasadorów.

Jak dodał, w kolejnych dniach grupa 31 wojskowych przemierzyła jeszcze 10 km pól minowych, poruszając się z plecakami ważącymi 35-40 kg.

"Mieli tylko chwilę na złapanie oddechu i od razu ruszyli do szturmu na ufortyfikowane rosyjskie pozycje, odbijając je z rąk wroga i utrzymując się tam aż do czasu przybycia głównych sił. W ciągu zaledwie 40 dni jednostka ta przeprowadziła sześć szturmów i dwie misje zwiadowcze. Grupa 31 ludzi wykonała pracę całego batalionu, liczącego około 400 żołnierzy. Straty wyniosły siedmiu rannych, z czego tylko jeden doznał ciężkich obrażeń w wyniku nastąpienia na minę" - podkreślił Kułeba.

"W praktyce praca tej grupy umożliwiła całej brygadzie natarcie na Robotyne i (przywrócenie nad nim kontroli) po tygodniach szturmów. Po zabezpieczeniu flanek (tej miejscowości) otwieramy drogę w kierunku Tokmaku, a następnie do Melitopola i granicy z Krymem" - dodał minister.

Robotyne zostało wyzwolone, a nasze wojska już posuwają się na południowy wschód od tej ważnej miejscowości - powiadomiło w poniedziałek na Telegramie Military Media Center, cytując wiceminister obrony Ukrainy Hannę Malar.

Wieś odbita z rąk agresora leży na trasie prowadzącej do miasta Tokmak, węzła logistycznego armii rosyjskiej. Jeszcze dalej na południe, za Tokmakiem, znajduje się Melitopol - jeden z głównych celów kontrofensywy ukraińskiej.

W ocenie wielu zachodnich obserwatorów, m.in. ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), zdobycie Robotynego może umożliwić Ukraińcom kontynuowanie natarcia na mniej zaminowanym, łatwiejszym do pokonywania terenie.