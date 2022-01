Francja: Szef MSZ: ws. Ukrainy Putin próbuje ominąć UE, rozmawiając bezpośrednio z USA

Prezydent Rosji Władimir Putin próbuje ominąć UE, rozmawiając o Ukrainie bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi – oświadczył w piątek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian. Podkreślił konieczność ścisłej współpracy krajów UE w kwestii sytuacji na Ukrainie.

"Rosja próbuje ominąć Unię Europejską, prowadząc rozmowy bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi na temat Ukrainy, gdzie Moskwa przemieściła prawie 100 tys. żołnierzy w pobliżu swojej granicy (z tym państwem)" - ocenił minister spraw zagranicznych Francji w stacji BFM TV.

"Putin chce ominąć Unię Europejską (…) chce wbić klin w spójność UE, która się umacnia" - powiedział Le Drian.

Rozmowy z udziałem amerykańskich i rosyjskich dyplomatów rozpoczną się w poniedziałek w Genewie po tygodniach impasu w sprawie szeroko pojętych zagadnień bezpieczeństwa, w tym rozmieszczenia rosyjskich wojsk w pobliżu granicy z Ukrainą.

Szef francuskiego MSZ podkreślił, że "sytuacja w Europie nie może być przedmiotem negocjacji bez udziału Europy".

"Ważna jest ścisła koordynacja między krajami europejskimi przed planowanymi rozmowami z Rosją w różnych formatach w nadchodzącym tygodniu, a także w perspektywie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Breście 13 stycznia i 14 w ramach francuskiego przewodnictwa w Radzie UE" - wskazał minister.

"Dążymy do ścisłej koordynacji między krajami europejskimi oraz w ramach stosunków transatlantyckich. Francja kontynuuje wysiłki w ramach formatu normandzkiego, zmierzające do deeskalacji napięć na Ukrainie i wokół niej, oraz dążenie do realizacji porozumień mińskich, które pozostają jedyną podstawą pozwalającą na trwałe rozwiązanie kryzysu ukraińskiego" - zapewnił Le Drian.

Z Paryża Katarzyna Stańko