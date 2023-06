Francja: Szef polskiej służby zagranicznej dla PAP: trwa reforma dyplomacji; potrzebujemy patriotów

"Polski dyplomata musi być przede wszystkim patriotą. Trwa reforma służby dyplomatycznej; zapraszamy wszystkich chętnych do rekrutacji i pracy w służbie Polski w MSZ, na staże do placówek dyplomatycznych i na różne stanowiska" – powiedział PAP w Paryżu szef służby zagranicznej Arkady Rzegocki.

"Dyplomata musi przede wszystkim służyć Polsce i mieć przekonanie, że Polska ma do odegrania istotną rolę w Europie" - stwierdził minister Rzegocki pytany o cechy, jakimi powinien charakteryzować się współczesny dyplomata działający w zmieniających się warunkach i pod presją informacyjną.

"Trwa reforma polskiej służby dyplomatycznej. Jest nowa ustawa, która wprowadza wiele dobrych rozwiązań dla dyplomatów. Polacy będą coraz bardziej doceniać, że sprawne państwo, które dba o swoich obywateli i potrafi w każdej chwili zareagować, potrzebuje sprawnej dyplomacji" - podkreślił szef polskiej służby zagranicznej.

"Jesteśmy otwarci. Wymiana służby dyplomatycznej trwa. Następuje duża, pozytywna zmiana. Zapraszamy i do współpracy, i do rekrutacji, do naborów, które są organizowane regularnie" - zaapelował minister Rzegocki.

"Oprócz znajomości języków, ciekawości świata, zdolności interpersonalnych i zdolności pracy w zespole, najważniejszym elementem jest służba Polsce i myślenie o naszym kraju. Bez tego wszystkie inne umiejętności są mało istotne" - dodał minister Rzegocki.

"Wiara w Polskę, przekonanie, że nasz kraj ma dużo do zaoferowania dynamizuje działania i sprawia, że jesteśmy coraz bardziej skuteczni, że w poszczególnych krajach polska kultura i język są obecne. Coraz więcej osób patrzy na Warszawę, a nie na inne stolice, tak, jak to było do tej pory" - zapewnił szef polskiej służby zagranicznej.

"W kontekście wojny na Ukrainie mamy moment sprawdzenia tego, że patriotyzm i polska polityka wobec naszych sąsiadów i formuły, jak Trójmorze czy Grupa Wyszehradzka czy inne formaty, zaczynają przynosić efekty. Postawienie na infrastrukturę przynosi efekty, a we wspieraniu Ukrainy jesteśmy bardzo skuteczni" - zauważył minister Rzegocki.

Zapytany o stan relacji polsko-francuskich Rzegocki podkreślił, że Polska i Francja są ważnymi krajami europejskimi, które są sojusznikami w Europie i w NATO i łączy je głęboka wspólnota interesów, choć w każdej sytuacji są odmienne interesy i budowanie relacji jest procesem.

"To, co ważne to, aby udało nam się rozpowszechnić wiedzę o Polsce wśród Francuzów, ponieważ wciąż pokutują stereotypy sięgające nawet czasów rozbiorów czy czasów komunizmu. Tymczasem Polska jest bardzo dynamicznie rozwijającym się krajem, który zaczyna być eksporterem bezpieczeństwa" - podsumował minister Rzegocki.

z Paryża Katarzyna Stańko