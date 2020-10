Francja: Szef Rady Naukowej: sytuacja w szpitalach przez 2 do 3 tygodni „niezwykle trudna”

Sytuacja będzie „niezwykle trudna” dla systemu szpitalnego we Francji przez dwa do trzech tygodni z powodu drugiej fali epidemii Covid-19 - ostrzegł w czwartek przewodniczący Rady Naukowej doradzającej rządowi, prof. Jean-Francois Delfraissy.

"Przez 15 dni do 3 tygodni będziemy mieć niezwykle trudną sytuację dla systemu ochrony zdrowia w kilku regionach Francji, przewidywaliśmy to w Radzie Naukowej już od kilku tygodni" - oświadczył prof. Delfraissy w radiu France Inter.

Napięta sytuacja związana jest w szczególności z kilkoma czynnikami, w tym z faktem, że epidemia obejmuje tym razem całe terytorium kraju, a szpitale muszą nadal opiekować się osobami cierpiącymi na schorzenia inne niż Covid-19, a wymagające pilnej hospitalizacji - wyjaśnił prof. Delfraissy.

Dla przewodniczącego Rady Naukowej lockdown ogłoszony w środę wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona było decyzją "dostosowaną do sytuacji".

Według niego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że narodowa kwarantanna zapowiedziana przez prezydenta co najmniej do 1 grudnia doprowadzi również do godziny policyjnej, która obowiązywałaby w okresie świątecznym.

Godzina policyjna miałaby obowiązywać do początku stycznia - przypuszcza prof. Delfraissy. Zapytany, jak Francuzi będą mogli obchodzić Boże Narodzenie, wyjaśnił, że "obchody końca roku będą inne, będą odbywać się w małych grupach i prawdopodobnie w warunkach godziny policyjnej".

Z Paryża Katarzyna Stańko