Francja: Szef Sztabu Generalnego wzywa wojskowych do przestrzegania neutralności politycznej

Szef Sztabu Generalnego sił zbrojnych Francji generał Francois Lecointre wezwał żołnierzy do przestrzegania neutralności politycznej w związku z publikacją dwóch apeli wysłanych przez wojskowych do prezydenta Emmanuela Macrona, ostrzegających przed zagrożeniem ze strony islamizmu.

W liście do oficerów, podoficerów, żołnierzy sił lądowych, marynarzy i lotników, zarówno czynnych jak i rezerwistów, generał Lecointre stwierdził, że obowiązek zachowania neutralności nałożony na każdego żołnierza został w dużej mierze naruszony w ostatnich tygodniach.

"W imię obrony osobistych przekonań niektórzy być może z naiwności przyczynili się do wciągnięcia armii w debaty polityczne, do których nie ma ona ani legitymacji, ani powołania" - podkreślił generał.

Szef Sztabu Generalnego zaapelował do wojskowych o rozsądek, a przede wszystkim jasność sądów w czasie, gdy "każdy dostrzega próby instrumentalizacji instytucji wojska, a także destabilizacji".

"Każdy żołnierz może myśleć co chce, ale to do niego należy jednoznaczne odróżnienie tego, co wynika z jego odpowiedzialności jako obywatela, od tego, co wynika z jego odpowiedzialności jako żołnierza" - napisał Lecointre.

Jeśli zwycięży polityka, "najrozsądniejszym rozwiązaniem jest z pewnością opuszczenie instytucji (wojska), aby móc upubliczniać swoje poglądy z pełną swobodą" - podkreślił Szef Sztabu Generalnego.

List generała Lecointre'a został wysłany w poniedziałek, a upubliczniony we wtorek.

Z Paryża Katarzyna Stańko