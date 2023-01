Francja: Szef związku CFDT: mobilizacja na protestach przekracza nasze oczekiwania

Mobilizacja na protestach przeciw reformie emerytalnej przekracza nasze oczekiwania - powiedział szef związku zawodowego CFDT Lauren Berger przed rozpoczęciem demonstracji w Paryżu przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego we Francji z 62 do 64 lat.

Jedyną rzeczą, jaka mogłaby nas zatrzymać byłoby stwierdzenie przez rząd, że wiek emerytalny nie zostanie podniesiony - zapewnił Pascale Cotton ze związku zawodowego CFTC.

Paryska demonstracja wyruszyła o godz. 14 z Placu Republiki za przedstawicielami ośmiu największych związków zawodowych we Francji, zjednoczonych przeciwko reformie. Swój udział w proteście zapowiedziało również wielu lewicowych przedstawicieli władz - podała agencja AFP.

We Francji zostało zaplanowanych na czwartek ponad 200 punktów zbiórek, z których miały wyruszyć protesty, a władze spodziewały się od 550 tys. do 750 tys. demonstrantów w całym kraju, w tym od 50 do 80 tys. w samym Paryżu. Jak dotąd, co najmniej 30 tys. osób maszerowało w Tuluzie, 26 tys. w Marsylii, 15 tys. w Montpellier, 14 tys. w Tours i 13,5 tys. w Pau - wynika z danych francuskich władz.

"Jest to poziom porównywalny z protestami z 5 grudnia 2019 r.: na początku protestu przeciwko poprzedniej planowanej reformie emerytalnej policja naliczyła we Francji 806 tys. demonstrantów, a konfederacja związków zawodowych CGT 1,5 miliona" - przekazał portal France 24. Na razie nie oszacowano, ile osób bierze udział w demonstracji w Paryżu.

Strajki we Francji rozpoczęły się od ograniczenia dostaw prądu przez pracowników państwowej firmy dystrybucyjnej EDF. Związek zawodowy FSU poinformował, że strajkuje 70 proc. nauczycieli szkół podstawowych oraz 65 proc. w szkołach średnich. Akcja strajkowa spowodowała wstrzymanie większości pociągów w kraju, w tym niektórych połączeń kolejowych. Zakłócony został również transport publiczny w Paryżu. Około 20 proc. lotów z lotniska Paryż-Orly zostało odwołanych.

Philippe Martinez, szef najbardziej radykalnego związku CGT, zapowiedział wcześniej, że czwartkowy protest to tylko początek fali demonstracji.

Przedstawiony przez premier Elisabeth Borne plan podniesienia wieku emerytalnego, z 62 do 64 lat, wywołał protesty związkowców, opozycyjnej lewicy i skrajnej prawicy, a wedle statystyk nie ma poparcia około dwóch trzecich Francuzów. Plan reformy ma być jeszcze przedmiotem debaty w parlamencie.