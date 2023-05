Francja: Szefowa MSZ: musimy pomóc Ukrainie uzyskać lepszą pozycję w terenie

Musimy najpierw pomóc Ukrainie uzyskać lepszą pozycję w terenie; droga do negocjacji będzie niewątpliwie wiodła przez lepsze wyniki na polu walki – powiedziała w czwartek minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna.

Pomagamy Ukrainie, aby mogła przeprowadzić kontrofensywę, pomagamy politycznie, dyplomatycznie - mówiła Colonna w radiu France Inter. Minister podkreśliła też, że trwają prace nad nowym pakietem pomocowym dla Ukrainy.

To "dziwne i tajemnicze" zdarzenie - powiedziała minister, odnosząc się do wysuwanych przez Rosję pod adresem Ukrainy oskarżeń o przeprowadzenie w środę próby ataku dronami na Kreml. Po domniemanym uderzeniu były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew wezwał w odwecie do eliminacji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Po raz kolejny Miedwiediew wyróżnia się skandalicznymi uwagami, werbalną eskalacją, nad którą należy ubolewać. Po raz kolejny ta eskalacja pochodzi z Rosji, po raz kolejny stara się zastraszyć, znaleźć preteksty, które mogłyby usprawiedliwić to, co nieuzasadnione" - oceniła francuska minister i wezwała do ochrony ukraińskiego prezydenta, jako demokratycznie wybranej głowy państwa.

Colonna poinformowała, że prezydenci Emmanuel Macron i Władimir Putin nie rozmawiali ze sobą od jesieni. "Jest całkiem możliwe", że rozmowy zostaną wznowione - zaznaczyła szefowa MSZ.

"Jednym z problemów dzisiejszej władzy rosyjskiej jest jej zamknięcie w równoległej rzeczywistości, nie jesteśmy zainteresowani wzmacnianiem tej mentalnej izolacji" - dodała Colonna.

Zapytana o udział rosyjskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Colonna zasugerowała, by w tej sprawie zwracać się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale - jak podkreśliła - "w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, trudno byłoby udawać, że wszystko jest normalne".

"Nawet jeśli znam przywiązanie władz olimpijskich do idei rozejmu i neutralności, co oznacza neutralność, gdy kraj prowadzi wojnę środkami, które nie szanują praw wojennych, a wielu sportowców jest zmuszanych do przynależności do sił zbrojnych?" - dodała Colonna.

Z Paryża Katarzyna Stańko