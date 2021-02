Francja: Szkoły nadal otwarte, ale zaostrzono przepisy sanitarne w związku z Covid-19

Pomimo wzrostu liczby zakażeń koronawirusem we Francji minister edukacji Jean-Michel Blanquer chce utrzymać otwarte szkoły. Ale w związku z Covid-19 zaostrzono przepisy sanitarne: nakaz noszenia masek kat. 1, zachowywanie większego dystansu i zamykanie klas już przy jednej infekcji.

Ministerstwo edukacji narodowej zaostrzyło w poniedziałek protokół sanitarny w placówkach edukacyjnych od przedszkoli po licea. Zalecenia zaczną obowiązywać od 8 lutego.

Wystarczy zaledwie jeden przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w klasie, aby ją zamknąć. Jeśli w jednej klasie zostaną wykryte trzy infekcje, to opiekunowie zostaną automatycznie uznani za przypadki kontaktowe. Wcześniej klasę można było zamknąć po wykryciu przynajmniej trzech przypadków Covid-19.

W szkołach noszenie maski kat. 1 jest obowiązkowe dla pracowników i uczniów, z wyjątkiem dzieci w wieku przedszkolnym, dla których ten rodzaj masek jest zabroniony. Obowiązkowo trzeba utrzymywać metrowy dystans między uczniami z różnych grup z wyjątkiem uczniów jednej klasy.

W liceum można prowadzić zajęcia hybrydowe, kiedy "jest to konieczne" - sprecyzował ministerstwo.

Ponadto wentylację pomieszczeń lekcyjnych należy przeprowadzać co godzinę przez kilka minut. W stołówkach zaleca się dystans co najmniej dwóch metrów między uczniami, a gdy nie jest to możliwe - organizowanie posiłków w systemie zmianowym.

Z Paryża Katarzyna Stańko