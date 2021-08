Francja: Trwa gaszenie pożarów na Lazurowym Wybrzeżu; zginęła co najmniej jedna osoba

Prawie 1200 strażaków wciąż walczy z pożarem, który wybuchł w poniedziałek w Var na Lazurowym Wybrzeżu. 7 tys. osób zostało ewakuowanych, zginęła co najmniej jedna osoba. Strażacy gaszą pożary również w Aude w regionie Oksytanii.

Według najnowszego raportu opublikowanego przez prefekturę Var w środę rano pożar nie rozprzestrzeniał się w nocy. Jednak prawie 1200 strażaków wciąż walczy z żywiołem podsycanym przez suszę, upały i wiatr mistral.

Kolejną trudnością w gaszeniu pożaru jest struktura terenu; ogień rozprzestrzenił się od równiny Maurów na masywy górskie. Niektóre partie terenu nie są dostępne drogą lądową. Jedenaście samolotów gasiło pożar we wtorek. Ich akcję wznowiono w środę rano. Do pomocy przybyło ponadto 70 strażaków z departamentów Drome i Ardeche.

Trwają prace nad przywróceniem funkcjonowania sieci dystrybucji telefonicznej i elektrycznej. "To pożar, który zaskoczył nas szybkością rozprzestrzeniania się, gdyż w ciągu kilkudziesięciu godzin objął prawie 7 tys. ha; Jest to zjawisko, którego nie widziano w Var od 1990 r. - stwierdził dyrektor Agencji Obrony Lasu przed Pożarami Jean-Louis Pestour.

7 tys. osób zostało ewakuowanych ze swoich domów i kempingów. Według prefektury Var spędzili noc w 15 ośrodkach recepcyjnych rozmieszczonych w gminach Bormes-les-Mimosas, Cavalaire, Cogolin, La Croix-Valmer, Grimaud, Le Lavandou i Sainte-Maxime.

Dziewięć dróg departamentalnych wciąż jest zamkniętych. Nie zaleca się podróżowania między Bormes-les-Mimosas a Gofle de Saint-Tropez w obu kierunkach. Wszystkie obszary leśne departamentu są zagrożone pożarem i zakazany jest do nich wstęp. W departamencie Aude w regionie Oksytanii sytuacja jest również napięta.

Dzień po wybuchu kilku pożarów w okolicy Bizanet we wtorek po południu zmobilizowano 450 strażaków do walki z czterema pożarami w całym departamencie. Według prefektury, czterech strażaków zostało rannych, jeden poważnie. We wtorek na miejsce akcji gaśniczej w Luc udał się prezydent Emmanuel Macron "Bitwa trwa, pożar nie jest opanowany i ustabilizowany, następne kilka godzin jest szczególnie decydujących" - stwierdził szef państwa.