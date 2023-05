Francja: Trwa pielgrzymka z Paryża do Chartres zainspirowana polskimi pielgrzymkami do Częstochowy

Pielgrzymka z katedry św. Sulpicjusza w Paryżu do katedry Najświętszej Maryi Panny w Chartres na Zesłanie Ducha Świętego została zainspirowana polskimi pielgrzymkami do Częstochowy. W tym roku jest rekordowa pod względem uczestników: ponad 16 tys. pielgrzymów oraz 300 księży, zakonników i kleryków.

Pierwsza pielgrzymka francuskich katolików z Paryża do Chartres odbyła się w 1983 r. i została zainspirowana pielgrzymkami do Częstochowy w Polsce.

Pielgrzymi podzieleni na kilkudziesięcioosobowe grupy pokonują modląc się około 30 km dziennie. Wielu trzyma w dłoniach różańce. Śpią na dwóch organizowanych biwakach na wydzierżawionych na tę okazję gruntach rolnych. Pomiędzy pierwszymi pielgrzymami a ostatnimi jest różnica kilku godzin, a procesja rozciąga się na 10 km.

Dziennik "Le Figaro" poinformował, że średnia wieku uczestników wynosi 20,5 roku co - jak podkreślają francuskie media - jest niezwykłe, bo średni wiek francuskich praktykujących katolików jest bliski 75 lat. Wielu z tych młodych ludzi nosi koszulki z napisem: "Strażnik tradycji".

30-letni uczestnik pielgrzymki, Benoit, inżynier górnictwa, bierze również udział latem w pielgrzymce do Lourdes. "Tym, co przyciąga młodych ludzi do Chartres, jest przede wszystkim doświadczenie wspólnej, żarliwej modlitwy" - wyjaśnia mężczyzna. "Modlimy się naszym ciałem. Jest to zatem prawdziwe życie w braterskiej miłości. Dużo śpiewamy po łacinie, ale są też pieśni reprezentujące wszystkie środowiska społeczne. Modlimy się, ale też dużo myślimy" - dodaje pielgrzym, cytowany przez "le Figaro".

Jeden z przewodników grup Bernard de La Croix wyjaśnia, że: "Z Syryjczykami czy Libańczykami, modlimy się po arabsku, to łamie kody (…) Nie jesteśmy ultrasami. Jestesmy przeciwieństwem wieży z kości słoniowej" - dodaje.

Podczas pierwszych edycji pielgrzymki Kościół francuski niechętnie przyjmował modlitwy pielgrzymów w katedrze w Chartres, czy w Notre-Dame w Paryżu, uznając uczestników za zbyt tradycjonalistycznych.

Obecnie, gdy kolumna przechodzi przez diecezję Nanterre, biskup Mathieu Rouge przychodzi ją powitać. Podobnie jak biskup Chartres Philippe Christory, z charyzmatycznej wspólnoty Emmanuel - przypomina "Le Figaro" .

Z Paryża Katarzyna Stańko