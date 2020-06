Francja: Trzaskowski zwycięzcą I tury polskich wyborów prezydenckich

Rafał Trzaskowski zdobył najwięcej głosów w polskich wyborach prezydenckich przeprowadzonych w niedzielę we Francji; drugie miejsce zajął obecny prezydent Andrzej Duda – wynika z protokołu opublikowanego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Na kandydata Koalicji Obywatelskiej oddano 4341, czyli 48,81 proc., głosów, zaś na urzędującego szefa państwa - 2461, czyli 27,67 proc.

Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 1115 głosami (12,54 proc.), a czwarte - Robert Biedroń, który uzyskał 431 głosów (4,85 proc.). Na piątym miejscu uplasował się Krzysztof Bosak z 394 głosami (4,43 proc.).

Kolejne miejsca zajęli: Władysław Kosiniak-Kamysz (89 głosów, czyli 1 proc.), Waldemar Witkowski (26 głosów, czyli 0,29 proc.), Marek Jakubiak (12 głosów, 0,13 proc.), Paweł Tanajno (11 głosów, 0,12 proc.) czy Mirosław Piotrowski (8 głosów, 0,09 proc.), Stanisław Żółtek (6 głosów, 0,07 proc.).

W czterech obwodach do głosowania, jakie utworzono we Francji, oddano w niedzielę w sumie 8894 ważne głosy. Do głosowania zarejestrowało się 11 661 osób. Trzy obwody działały w Paryżu i jeden w Lyonie. Mniejsza niż zwykle liczba obwodów wyborczych w bieżących wyborach wynikała z obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa. Głosowanie odbywało się drogą korespondencyjną.

Według danych francuskiego urzędu statystycznego INSEE z 2017 roku we Francji na stałe mieszkało 210 tys. Polaków. Szacunki polskiej ambasady mówią nawet o 700 tys. polskich obywateli we Francji, w tym - o 200 tys. mieszkających w stołecznym regionie metropolitalnym Ile de France.

Z Paryża Katarzyna Stańko