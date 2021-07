Francja: Trzeci dzień z rzędu odnotowano ponad 10 tys. nowych zakażeń

Ponad 12,5 tys. nowych infekcji koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby we Francji - przekazało w niedzielę ministerstwo zdrowia. Trzeci dzień z rzędu liczba zakażeń przekroczyła 10 tys.

Wzrost liczby infekcji jest związany z rozprzestrzenianiem się bardziej zaraźliwego wariantu Delta koronawirusa - komentuje agencja Reutera.

W zeszłym tygodniu we Francji każdego dnia stwierdzano średnio 6,6 tys. nowych zakażeń; był to wzrost o blisko 90 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia - wynika z zestawienia agencji.

W liczbie ogłoszonych w niedzielę zakażeń ujęto także niektóre przypadki z soboty, dlatego nie powinna ona być traktowana jako nadzwyczajny wzrost infekcji, niemniej cały czas widoczny jest silny wzrost zakażeń - wyjaśniają francuskie władze zdrowotne.