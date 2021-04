Francja: Trzem policjantów grożono śmiercią; po zamachu w Rambouillet wzmocniono ochronę komisariatów

Zdjęcia trzech policjantów podpisane „żywy lub martwy” znaleziono przyklejone na ścianach budynków w Echirolles, niedaleko Grenoble na południowym wschodzie Francji. Po piątku zamachu terrorystycznym na policjantkę w Rambouillet pod Paryżem wzmocniono ochronę komisariatów.

W sprawie gróźb pod adresem trzech policjantów w Echirolles wszczęto dochodzenie. Grożenie funkcjonariuszowi publicznemu to przestępstwo zagrożone we Francji karą do trzech lat więzienia.

Groźby wystosowano dwa dni po zabójstwie policjantki w Rambouillet pod Paryżem. Tunezyjski zamachowiec Jamel Gorchene dźgnął nożem uzbrojoną funkcjonariuszkę i został zastrzelony na miejscu zdarzenia.

Prokurator Jean-Francois Ricard poinformował w niedzielę o "zdecydowanej radykalizacji" napastnika, który, jak ustalono, tuż przed zamachem słuchał pieśni religijnych i podczas ataku krzyczał "Allahu akbar". W jego skuterze znaleziono Koran, a w torbie dywanik do modlitwy. Ponadto w ostatnich miesiącach odnotowano niepokojącą radykalizację jego postów publikowanych na portalach społecznościowych.

W związku z atakiem zatrzymano pięć osób z otoczenia zabójcy, w tym jego ojca, z którym napastnik mieszkał. Zatrzymana para współlokatorów zamachowca została jednak zwolniona z aresztu w niedzielę według źródła sądowego.

W kontekście narastającej wrogości wobec policji, która - według informacji wywiadu - może ponownie stać się celem ataków terrorystów, minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zwrócił się do prefektów o wzmocnienie bezpieczeństwa wokół posterunków policji i brygad żandarmerii.

Atak w Rambouillet był "17. aktem terroryzmu islamistycznego dokonanym we Francji od 2014 r. przeciwko policji" - podkreślił prokurator Ricard.

Z Paryża Katarzyna Stańko