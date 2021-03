Francja: Urząd ds. zdrowia: farmaceuci mogą podawać wszystkie szczepionki na Covid-19

Francuski Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) poinformował we wtorek, że wszystkie szczepionki przeciwko koronawirusowi mogą być podawane przez farmaceutów, pielęgniarki i położne, a nie jedynie przez lekarzy. HAS podkreślił, że należy przyspieszyć kampanię szczepień we Francji.

Do tej pory tylko szczepionka AstraZeneca mogła być podawana przez farmaceutów i położne. Rozszerzenie uprawnień w zakresie podawania szczepionek o farmaceutów i personel pomocniczy pomoże przyspieszyć kampanię szczepień w kraju - stwierdziła przewodnicząca HAS Dominique Le Guludec podczas internetowej konferencji prasowej.

Rekomendacje HAS muszą zostać zatwierdzone przez rząd. Szczepienia przeciwko Covid-19 odbywają się we Francji przede wszystkim w szpitalach, domach opieki i centrach szczepień. Od czwartku lekarze interniści i lekarze medycyny pracy mogą podawać szczepionkę AstraZeneca osobom w wieku od 50 do 64 lat z chorobami współistniejącymi.

Odsetek wykorzystanych szczepionek firmy AstraZeneca we Francji wynosi 24 proc. - poinformował we wtorek urzędnik francuskiego ministerstwa zdrowia. Jest to poziom znacznie niższy od ustalonego celu, zgodnie z którym należało do tej pory użyć 80-85 proc. dawek preparatu. Dla porównania szczepionki firm Pfizer/BioNTech zostały wykorzystane w 82 procentach, a Moderny w 37 proc.

Resort zdrowia odniósł się w ten sposób do krytycznego artykuły brytyjskiego dziennika "Financial Times", który zarzucił władzom medycznym Francji opieszałość w wykorzystaniu przyznanej temu krajowi puli szczepionki AstraZeneca.

Z Paryża Katarzyna Stańko