Francja: Urząd statystyczny: inflacja wzrosła w maju do 5,2 proc. rdr; najwyższy poziom od blisko 37 lat

Inflacja we Francji wzrosła w maju do 5,2 proc. w ujęciu rok do roku - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych we wtorek przez Narodowy Instytut Statystyczny (INSEE). To najwyższy poziom inflacji w tym kraju od września 1985 roku.

INSEE uzasadnia wzrost inflacji przede wszystkim wyższymi cenami energii. W kwietniu inflacja wyniosła 4,8 proc.

Ostateczne dane na temat inflacji w maju oczekiwane są w połowie czerwca.

Natomiast produkt krajowy brutto (PKB) zmniejszył się o 0,2 proc. w pierwszym kwartale br. - podał INSEE, korygując swoje prognozy z kwietnia, mówiące o 0 proc.

Spadek konsumpcji gospodarstw domowych okazał się większy, niż szacowano - podał Instytut.