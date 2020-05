Francja: Urząd statystyczny: w maju nie odnotowano zwiększonej śmiertelności

W maju nie stwierdzono we Francji zwiększonej śmiertelności w stosunku do poprzednich lat, w przeciwieństwie do sytuacji w marcu i kwietniu, podczas szczytu pandemii koronawirusa w tym kraju - pokazują dane przedstawione w piątek przez urząd statystyczny INSEE.

Wskaźnik śmiertelności we Francji w okresie między 1 a 18 maja był o 6 proc. niższy niż rok temu i o 1 proc. niższy niż w 2018 r. - czytamy w komunikacie.

Między 1 marca a 30 kwietnia współczynnik ten był wyższy o 26 proc. w stosunku do 2019 r. i o 16 proc. wobec 2018 r.

INSEE zastrzegł jednak, że dane te są wstępne i zostaną jeszcze skorygowane w górę.

Podkreślono, że wskaźnik śmiertelności w maju jest zbliżony do tego notowanego w 2019 i 2018 roku również w najbardziej dotkniętych epidemią regionach, takich jak Hauts-de-France i Grand Est. Nieco wyższa niż w latach poprzednich jest śmiertelność w regionie Ile-de-France, ale ta różnica znacznie maleje w porównaniu do śmiertelności obserwowanej w marcu i kwietniu.

W maju 2020 r., w porównaniu do tego samego okresu w dwóch poprzednich latach, szczególnie widoczny jest też spadek śmiertelności osób poniżej 50. roku życia i spadek liczby zgonów w szpitalach - zaznaczył urząd statystyczny.

Od 1 marca do 18 maja we Francji stwierdzono 156 302 zgonów, czyli o 19 proc. więcej niż w 2019 r. (więcej o 24 600 zgonów) i o 13 proc. więcej niż w 2018 r.