Francja: Utalentowani Polacy nagrodzeni podczas gali konkursu „Wybitny Polak we Francji”.

Utalentowani Polacy zostali nagrodzeni w sobotę podczas gali konkursu „Wybitny Polak we Francji”. w Pałacu Monaco w Paryżu podczas X edycji konkursu.

Laureatami konkursu "Wybitny Polak we Francji" podczas wszystkich 10. edycji konkursu byli Polacy znani na całym świecie z dużym wkładem w życie Polski i Francji - podkreślił konsul RP Andrzej Szydło.

Nagradzamy Polaków, którzy zagranicą dokonują rzeczy wielkich - podkreślił prezes konkursu "Teraz Polska" Michał Lipiński.

Laureatami X edycji konkursu "Wybitny Polak we Francji" zostali:

w dziedzinie Osobowość- architekt Stanisław Fiszer

w dziedzinie Nauka - Barbara Erazmus

w dziedzinie Kultura - Jerome Szczur

w dziedzinie Młody Polak - Fryderyk Sitnik

Nagrodę Specjalną dziesięciolecia otrzymali artysta Wojciech Siudmak oraz chemik Jolanta Światowska, zaś specjalną nagrodę przyznaną przez ambasadora RP Jana Emeryka Rościszewskiego otrzymała działaczka społeczna Viridianna Rey, córka byłego prezydenta Polski na uchodźstwie - Edwarda Raczyńskiego, odznaczona również Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, jednym z najważniejszych polskich odznaczeń.

Nagrodzona została również inicjatorka i organizatorka konkursu "Wybitny Polak we Francji" Bożena Bertaud.

Gala uświetniona została koncertem fortepianowym Jeroma Szczura utworami Chopina, Beethovena i Pendereckiego.

Stanisław Fiszer to wykształcony w Polsce architekt, który od lat 60. pracuje głównie zagranicą, a od 1972 r. mieszka we Francji. Posiada ogromny dorobek, który został podkreślony m.in. przez liczne nagrody, które otrzymał. W Polsce był laureatem Honorowej Nagrody SARP, a we Francji otrzymał tytuł Komandora Orderu Sztuki i Literatury. Był profesorem w L'école nationale supérieure d'architecture de Nancy. Jak sam mówi: we Francji stara się popularyzować polską architekturę. Do jego dzieł należą m.in. projekty budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie czy odnowione Arkady Kubickiego.

Barbara Erazmus jest światowej klasy naukowcem, profesorem w dziedzinie fizyki jądrowej. Pełniła bardzo prestiżową funkcję w Narodowym Centrum Badań Naukowych we Francji oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Jest także koordynatorem międzynarodowych projektów badawczych. Prof. Erazmus jest inicjatorką wielu programów badawczych z polskimi ośrodkami naukowymi, m.in. wieloletniej współpracy między Politechniką Warszawską i École des Mines de Nantes.Otrzymała wiele odznaczeń za swoje osiągnięcia naukowe, które można ocenić m.in. poprzez 500 opublikowanych prac. Uhonorowana została Legią Honorową w 2016 r.

Jerome Szczur to pianista i kompozytor, który koncertował w wielu krajach, a który aktualnie jest profesorem w Międzynarodowym Konserwatorium Muzycznym w Paryżu. Jest także założycielem Europejskiego Konserwatorium Muzycznego w Reims, gdzie jest jednocześnie jego dyrektorem artystycznym. Artysta jest promotorem polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Krzysztofa Pendereckiego. Za swoje zasługi otrzymał bardzo prestiżowy medal Vermeil l'Académie des Arts- Sciences et Lettres.

Fryderyk Sitnik to bardzo aktywny młody Polak, ma 22 lata, ukończył II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, a następnie studiował matematykę i informatykę w École Polytechnique w Paryżu. Jest założycielem Fundacji TeenCrunch, która pomaga utalentowanej polskiej młodzieży, a także młodzieży europejskiej w budowaniu innowacyjnych firm w przestrzeni web3, a także w zakładaniu start-upów. Jest współzałożycielem PointSwitch, start-upu zajmującego się rynkiem zniżek i punktów lojalnościowych, pomaga w ten sposób klientom oszczędzać pieniądze na zakupach.

Wojciech Siudmak to artysta, malarz, rzeźbiarz, rysownik, czołowy przedstawiciel nurtu realizmu fantastycznego. Kształcił się w Polsce, a od 1966 r. osiadł na stałe we Francji. Należy do małej grupy artystów, którzy stworzyli europejski nurt Science Fiction, zapisując się w polskiej i światowej historii sztuki.

Jolanta Światowska jest inżynierem, jej główną dziedziną badań jest chemia materiałów. Studia ukończyła na krakowskiej AGH, kontynuowała we Francji, gdzie obroniła pracę habilitacyjną. W 2019 r. została promowana na stanowisko Dyrektora ds. Badań CNRS w Instytucie Badań Chemii w Paryżu. Jest autorką ponad 90 prac naukowych, 2-krotnie otrzymała Prime d'excellence scientifique (PES).

Z Paryża Katarzyna Stańko