Francja: Valerie Pecresse kandydatką Republikanów w wyborach prezydenckich w 2022 roku

Szefowa stołecznego regionu Ile-de-France Valerie Pecresse wygrała w sobotę drugą turę prawyborów podczas kongresu Republikanów (LR), tym samym stając się kandydatką tej partii w wyborach prezydenckich we Francji w 2022 roku.

Pecresse zdobyła 61 proc. głosów, a jej rywal Eric Ciotti - 39 proc.

Lider LR Christian Jacob stwierdził, że "prawica wróciła" i podziękował 150 tys. działaczy partii za mobilizację, a kandydatom za udział w prawyborach. "Prawica odnalazła swoje DNA. Jest popularna, zjednoczona i bardzo przywiązana do swoich wartości (…) z liczną ekipą gotową do rządzenia, gotową do kierowania naszym krajem" - zapewnił Jacob.

W pierwszej turze prawyborów w czwartek odpadli były negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier, szef regionu Hauts-de-France Xavier Bertrand oraz samorządowiec Philippe Juvin.

Wybory prezydenckie we Francji odbędą się 10 kwietnia 2022 roku (pierwsza tura) oraz 24 kwietnia (druga tura). Faworytem wyborów jest obecny szef państwa Emmanuel Macron.

Z Paryża Katarzyna Stańko