Francja: W ciągu 24 godzin przybyło 725 przypadków koronawirusa

W ciągu ostatniej doby we Francji 14 osób zmarło na Covid-19. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa wzrosła tym samym - do 30 223; zdiagnozowano 725 nowych przypadków infekcji - poinformował we wtorek francuski resort zdrowia.

5551 osób jest hospitalizowanych, w poniedziałek było to 5655 chorych. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 385 pacjentów, w poniedziałek było ich 398.

W ubiegłym tygodniu liczba ofiar śmiertelnych wynosiła w ciągu doby średnio siedem, w tym jest dwa razy wyższa - zauważa Reuters.

Średnia dobowa liczba nowych zakażeń wynosi od początku lipca 677, ale w weekend i w poniedziałek średnia ta wzrosła do ponad 850.

Wysoka liczba infekcji utrzymuje się w departamencie Mayenne w północno-zachodniej części kraju, który jest obecnie jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem departamentów Francji.

Wogezy, Finistere i Żyronda zostały sklasyfikowane jako departamenty o "umiarkowanym poziomie zagrożenia" i w związku z tym władze w tamtejszych gminach są zobowiązane do zwiększonej czujności.