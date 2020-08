Francja: W ciągu doby ponad 2500 przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu doby liczba przypadków zakażenia koronawirusem we Francji wzrosła o 2524; na Covid-19 zmarło 18 osób, bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 30 372 - podało w środę francuskie ministerstwo zdrowia. Dobowa liczba zakażeń jest o ponad 1000 większa niż we wtorek.

Przyrost nowych infekcji jest w środę największy od zniesienia kwarantanny i odmrożenia gospodarki 11 maja. W sumie od początku epidemii zakażonych we Francji SARS-CoV-2 zostało 206 696 osób.

Średnia tygodniowa zakażeń wzrosła do 1810, czyli najwyższego poziomu od 24 kwietnia, kiedy epidemia rozprzestrzeniała się najszybciej - podaje Reuters.

Liczba chorych przebywających na oddziałach intensywnej terapii spadła w ciągu ostatniej doby z 391 do 379.

We wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron podjął decyzję po telekonferencji z ministrami, że w 20 największych miastach kraju zaostrzone zostaną rygory związane z pandemią Covid-19. Kroki takie podjęły już między innymi Paryż, Tuluza, Lille i Biarritz.