Francja: W ciągu doby ponad 26,6 tys. zakażeń koronawirusem; zmarło 163 chorych

W ciągu ostatniej doby we Francji zdiagnozowano 26 676 zakażeń; zmarło 163 chorych na Covid-19 - podało w środę francuskie ministerstwo zdrowia. Po raz szósty w ciągu ostatnich 12 dni dobowy wzrost przypadków infekcji przekroczył 25 tys.

We wtorek, powołując się na dane resortu zdrowia, Reuters napisał, że jeśli epidemia we Francji będzie rozprzestrzeniać się w takim tempie, to liczba zakażonych przekroczy tam do końca tygodnia 1 mln.

Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal oznajmił wcześniej w środę, że wiele kolejnych departamentów kraju zostanie wkrótce uznanych za "strefy czerwone", co oznacza, że będą musiały wprowadzić godzinę policyjną, która obowiązuje już w ośmiu wielkich miastach od godz. 21 do 6.

Od początku pandemii we Francji wykryto 957 421 zakażeń koronawirusem, na Covid-19 zmarło 34 048 chorych.

Ze względu na szybki rozwój epidemii godzina policyjna obowiązuje już m.in. w Paryżu, Marsylii, Tuluzie i Montpellier.

Rząd wprowadził też w ubiegłym tygodniu stan zagrożenia zdrowia, dający władzom prawo do ustanawiania surowych obostrzeń, aby obniżyć dzienny przyrost infekcji z ponad 20 tys. obecnie do około 3 tys.

W środę Attal oznajmił, że rozważane jest przedłużenie stanu wyjątkowego do 16 lutego.