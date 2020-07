Francja: W ciągu ostatnich trzech dni przybyły 2552 przypadki zakażenia

W ciągu ostatnich trzech dni we Francji przybyły 2552 przypadki zakażenia koronawirusem, a 17 osób zmarło na Covid-19. W sumie liczba osób zainfekowanych wzrosła do 183 079, a ofiar śmiertelnych pandemii - do 30 209 - podał w poniedziałek resort zdrowia.

Średnia dobowa liczba nowych zakażeń wynosi od początku lipca 677, ale w ciągu ostatnich trzech dni średnia ta wzrosła do ponad 850.

5655 osób jest hospitalizowanych, w piątek było to 5720 chorych. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 398 pacjentów, w piątek było ich 410.

Wysoka liczba infekcji utrzymuje się w departamencie Mayenne w północno-zachodniej części kraju, który jest obecnie jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem departamentów Francji.

Wogezy, Finistere i Żyronda zostały sklasyfikowane jako departamenty o "umiarkowanym poziomie zagrożenia" i w związku z tym władze w tamtejszych gminach są zobowiązane do zwiększonej czujności.

W terytoriach zamorskich, Gujanie i Majotcie, szczyt epidemii minął, ale wskaźnik zakażeń jest nadal wysoki.