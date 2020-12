Francja: W ciągu ostatniej doby wykryto 3063 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 371 osób

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji zdiagnozowano 3063 przypadki koronawirusa, w niedziele było ich 11 533 . Po raz pierwszy od 10 dni średnia dobowa zakażeń z ostatniego tygodnia spadła i wynosi 12 001 - poinformowały w poniedziałek francuskie władze.

Zmarło 371 osób. Liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 58 282 chorych.

Reuters przypomina, że dane dotyczące liczby nowych zakażeń są w poniedziałki zaniżone, ponieważ w niedzielę przeprowadza się mniej testów niż w tygodniu.

W sumie do tej pory koronawirusem we Francji zakaziło się - według francuskich władz - 2 379 915 osób. Amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa szacuję tę liczbę na ponad 2,4 mln.

Nie ma razie nowych danych o hospitalizacjach chorych.

Po tygodniach malejącej liczby zakażeń po listopadowym lockdownie, częściowe złagodzenie ograniczeń na początku grudnia doprowadziło do wzrostu wskaźników infekcji, a dzienna liczba zachorowań nie spadła do 5 tys., co rząd określił jako warunek wstępny dalszego rozluźnienia restrykcji.

W czwartek francuski rząd przełożył dalsze łagodzenie lockdownu, informując, ze godzina policyjna, wprowadzona od 15 grudnia od godziny 20 do 6, pozostanie w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie.