Francja: W ciągu ostatniej doby wykryto ponad 11,5 tys. zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji zdiagnozowano 11 532 przypadki zakażenia koronawirusem, a na Covid-19 zmarło 790 osób - poinformowały we wtorek francuskie władze.

Liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 od początku pandemii we Francji wzrosła do 59 072. W sumie do tej pory koronawirusem zakaziło się w tym kraju - według francuskich władz - 2 391 447 osób.

Liczba osób hospitalizowanych spadła o 241, do 25 240, a chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii - o 25, do 2881.

W poniedziałek informowano we Francji o zdiagnozowaniu tylko 3063 przypadki koronawirusa, jednak dane dotyczące liczby nowych zakażeń są po weekendzie zaniżone, ponieważ w niedzielę przeprowadza się mniej testów niż w tygodniu. W niedziele wykryto 11 533 nowych infekcji i Reuters zwraca uwagę, że w zestawieniu z danymi z wtorku wskazuje to na stabilizowanie się liczby dobowych zakażeń.

Wcześniej we wtorek premier Francji Jean Castex zaapelował, by dzieci, które mają możliwość pozostania w domach, nie szły do szkoły w czwartek i piątek, tj. przed przerwą świąteczną, aby ograniczyć ryzyko zakażeń przed Bożym Narodzeniem.

Rząd Francji określił jako warunek wstępny dalszego rozluźnienia restrykcji spadek dobowych zakażeń koronawirusem poniżej 5 tys.

W kraju obowiązuje nadal, wprowadzona od 15 grudnia, godzina policyjna od godz. 20 do godz. 6; pozostanie ona w mocy do Sylwestra, lecz będzie zawieszona na Boże Narodzenie.