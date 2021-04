Francja: W mediach entuzjastyczne oceny 100 dni prezydentury Joe Bidena

W środę we francuskich mediach ukazały się dytyrambiczne artykuły z okazji 100 dni prezydentury Joe Bidena. Niektórzy komentatorzy przyznają jednak, że obecny prezydent USA wykorzystuje spuściznę swego poprzednika Donalda Trumpa.

"W USA uspokojona atmosfera, która pozostawia Republikanom niewiele miejsca na zaczepienie" - tytułuje redakcja ekonomicznego dziennika "Les Echos" korespondencję z Waszyngtonu, której autor stwierdza, że "metoda Bidena zaskoczyła opozycję, która nie wie, jak atakować Biały Dom".

Do tego, co dziennikarz nazywa "kryzysem tożsamości Grand Old Party (Republikanów)", dochodzi stan łaskawości dla prezydenta, na który wskazują sondaże. Przeciętnie 54 proc. badanych ma pozytywną opinię o prezydencie.

"Wynik jakiego nigdy nie doczekał się Donald Trump" - pisze korespondent "Les Echos", którego redakcja twierdzi, że "w 100 dni Joe Biden postawił fundamenty transformacji kraju".

"Mówiono o nim, że jest zgaszony i nieśmiały, ale w 100 dni po przeprowadzce do Białego Domu Joe Biden okazuje się prezydentem przemiany" - charakteryzuje "metamorfozę śpiącego Joe" redakcja "Le Parisien".

W artykule tego dziennika na pierwszy plan wybija się "ofensywę na scenie międzynarodowej, gdzie stara się przywrócić światowe przywództwo(USA)" oraz "gospodarkę, gdyż zamierza podwyższyć podatki najbogatszych".

O "100 dniach hiperaktywnej prezydentury" pisze Adrien Jaulmes w dzienniku "Le Figaro" i podkreśla, że "prezydent, przedstawiany podczas kampanii jako umiarkowany, okazuje się gotowy do podejmowania radykalnych kroków".

Jako najważniejszy sukces Bidena dziennikarz przedstawia kampanię szczepień, "logistyczny wyczyn", który możliwy był "dzięki inwestycjom jego poprzednika Donalda Trumpa w badania i rozwój szczepionek przeciw covid 19". "Pozwoliło to dotrzymać obietnicy" - tłumaczy autor artykułu.

Twierdzi on, że prezydent "również w dziedzinie gospodarczej" korzysta z posunięć poprzednika, który "zerwał z ortodoksją budżetową Republikanów i na początku epidemii "wstrzyknął w gospodarkę potężną dozę publicznych pieniędzy".

Dziennik "le Monde" we wtorek chwalił Joe Bidena za to, że "postawił Stany Zjednoczone w sercu dyplomacji klimatycznej". Natomiast w środę na swym portalu internetowym sporo miejsca poświęca "rewolucjoniście, którego się nie spodziewano".

Z Paryża Ludwik Lewin