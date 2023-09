Francja: W Paryżu i innych miastach demonstracje przeciwko przemocy ze strony policji

Tysiące ludzi demonstrowały w sobotę przeciwko przemocy ze strony policji w kilku miastach Francji, w tym w Paryżu, gdzie policyjny radiowóz zaatakowano żelaznym prętem - poinformowała AFP.

W protestach, zorganizowanych na wezwanie około 100 organizacji związkowych i innych grup z dzielnic robotniczych, uczestniczyło około 30 tys. demonstrantów.

W Paryżu tłum skandował: "Wszędzie policja, nigdzie sprawiedliwości!", "Bez sprawiedliwości, nie ma pokoju!" i "Sprawiedliwość dla Nahela!", nastolatka zabitego 27 czerwca w pobliżu stolicy Francji podczas kontroli drogowej. Jego śmierć wywołała falę zamieszek w kraju.

Krótko po rozpoczęciu demonstracji, na północy stolicy, osoby ubrane na czarno i w kapturach uszkodziły oddział banku i obrzuciły petardami stojący w korku radiowóz. Komenda główna paryskiej policji podała, że samochód został zaatakowany "żelaznym prętem". Interwencja oddziału policjantów na motocyklach "pozwoliła przerwać akcję i udzielić schronienia" policjantom z pojazdu - dodała Komenda Główna Policji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmobilizowało w sobotę 30 tys. funkcjonariuszy policji i żandarmów w całym kraju, w tym 6 tys. do nadzorowania wizyty papieża Franciszka w Marsylii.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin wystosował w piątek list poparcia dla policji i żandarmerii oraz wysłał telegram do prefektów, wzywający ich do "wykazania szczególnej czujności w związku z tymi zgromadzeniami" oraz do zgłaszania wiadomości "zawierających obraźliwe treści" oraz oburzające hasła, skierowane przeciwko instytucjom Republiki, policji i żandarmerii, które prawdopodobnie będą objęte zakresem prawa karnego.

W lipcu Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej potępił "utrzymującą się" praktykę we Francji, polegającą na "profilowaniu rasowym w połączeniu z nadmiernym użyciem siły przez organy egzekwowania prawa, zwłaszcza przez policję, wobec członków grup mniejszościowych, w tym ludzi pochodzenia afrykańskiego i arabskiego".

Paryż wypowiedział się przeciwko tym oskarżeniom, uznanym za "nadmierne" i "bezpodstawne", zapewniając, że "we Francji są zabronione jakiekolwiek środki polegające na profilowaniu etnicznym przez policję".