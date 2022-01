Francja: W Paryżu ruszyła budowa kontrowersyjnego szklanego wieżowca w kształcie trójkąta

Projekt Tour Triangle w Paryżu przewiduje wzniesienie 42-piętrowego wieżowca przy placu Porte de Versailles. Budowla będzie miała kształt szklanego trójkąta. Warta 700 mln euro rozpoczęta już inwestycja od początku budzi kontrowersje wśród paryżan.

W Tour Triangle ma powstać czterogwiazdkowy hotel, ponad 2 tys. metrów kwadratowych wspólnej przestrzeni do pracy (coworkingu), ośrodek zdrowia i przestrzeń kulturalna - informuje stacja radiowa France Inter.

180-metrowa wieża została zaprojektowana przez szwajcarską firmę architektoniczną Herzog et de Meuron.

Ciężarówki i koparki pracują już na miejscu, przygotowując grunt pod budowę wieży, która ma zostać ukończona w 2026 roku.

Projekt budzi kontrowersje wśród paryżan i części samorządowców. Budowę "energochłonnego molocha z 15 tys. ton betonu" potępił m.in. mer 15. dzielnicy Paryża Philippe Goujon, według którego "projekt został narzucony przez mer stolicy Anne Hidalgo i nie zaspokaja żadnych potrzeb".

Ekolodzy argumentują, że zamysł inwestycji jest "spadkobiercą urbanistyki lat 60." XX wieku, zaznaczają jego "ekonomiczny anachronizm" w czasie, gdy "rozwój pracy zdalnej i coworkingu zakłócił rozwój sektora nieruchomości". Dodają, że w stołecznym regionie Ile-de-France znajduje się ponad 4 mln metrów kwadratowych wolnej przestrzeni biurowej.

Dla organizacji ekologicznych budowla będzie miała "katastrofalny ślad węglowy". "Do zbudowania wieży potrzeba trzy do czterech razy więcej betonu i stali niż do zbudowania budynku o bardzo niskim zużyciu energii z zachowaniem lżejszych stropów" - uważają członkowie Kolektywu przeciwko Tour Triangle.

