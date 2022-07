Francja: W regionie Ile-de-France dziennie wykrywa się 60-70 zakażeń małpią ospą

W Ile-de-France dziennie wykrywa się ostatnio 60-70 zakażeń małpią ospą - podaje w sobotę telewizja BFMTV. To najludniejszy, centralny region Francji, który stał się najbardziej dotkniętą tą epidemią częścią kraju.

Obecnie nikt nie jest leczony w szpitalu z powodu zakażenia małpia ospą, ale w wcześniej w lipcu hospitalizowano w Ile-de-France kilka osób ze względu na komplikacje wywołane zakażeniem - poinformowała Regionalna Agencja Zdrowia (ARS).

W tygodniu, który zaczął się 25 lipca, zaobserwowano wzrost zakażeń i wykonano 5 tys. szczepień. ARS ostrzega jednak, że szczepionki nie powodują pojawienia się "natychmiastowej odporności" na małpią ospę; wskazane jest podanie dwóch dawek w odstępie 28 dni.

Francuski Najwyższy Urząd Zdrowia (HAS) zalecił już na początku lipca szczepienie przeciwko małpiej ospie osób należących do grup wysokiego ryzyka, a zwłaszcza tych, którzy mogą się zarazić drogą płciową oraz pracowników służby zdrowia mających kontakty z ludźmi zakażonymi.

Pod koniec maja HAS zalecił szczepienie osób, które kontaktowały się z zakażonymi oraz lekarzy wyłącznie szczepionkami trzeciej generacji, takimi jak duńska szczepionka Imvanex firmy Bavarian Nordik. Ten rodzaj szczepionki daje - według HAS - lepsze wyniki niż szczepionki pierwszej i drugiej generacji, którymi szczepiono przeciwko małpiej ospie we Francji w latach 80.