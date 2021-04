Francja: W sobotę początek szczepień pracowników transportu i handlu

Od soboty we Francji szczepionki przeciw koronawirusowi dostępne będą dla pracowników transportu, handlu, służb oczyszczania miasta oraz ochroniarzy w wieku powyżej 55 lat – podało we wtorek ministerstwo pracy. Lista uprawnionych obejmie około 400 tys. zatrudnionych osób.

Na liście znajdują się m.in. kierowcy autobusów, kapitanowie promów, taksówkarze, inspektorzy transportu, strażnicy i ochroniarze.

Do szczepień uprawnieni będą również pracownicy sklepów spożywczych, a wśród nich kasjerzy, sprzedawcy żywności, w tym rzeźnicy, piekarze i cukiernicy.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 44 063 osób, w szpitalach zmarło 374 chorych na Covid-19, a liczba ofiar śmiertelnych od początku pandemii wzrosła do 101 583 - poinformowała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 2404 chorych, w tym 601 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z Covid-19 zmniejszyła się o 128 i wynosi 31 086. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 5984 chorych.

Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało dotychczas we Francji 12 999 655 osób (tj. 19,4 proc. ludności i 24,8 proc. dorosłych), a 4 845 217 również drugą (7,2 proc. ludności i 9,2 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 418 766 szczepień, z czego 248 557 pierwszą dawką, a 170 209 również drugą.

Z Paryża Katarzyna Stańko